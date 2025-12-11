La noche de Santiago mueve ficha: abre REM en Rúa Nova de Abaixo

El interior de REM, pensado como un espacio en el que estética y experiencia conviven

Santiago suma un nuevo punto de encuentro nocturno con la apertura de REM, un espacio que llega para renovar la escena local con una propuesta fresca, actual y orientada al público que busca música y experiencias sin artificios.

REM abre sus puertas jueves, viernes y sábado, con una oferta musical basada en sonidos actuales, sesiones dinámicas y DJs invitados. Los sábados incorporan además sesión de tardeo, y la temporada contará con fechas especiales que se comunicarán próximamente.

El local conserva elementos de su identidad anterior, pero suma una nueva dirección gráfica y una pieza de arte mural que conviven sin fricciones. El espacio se construye en capas: lo que se ve, lo que se lee y lo que ocurre dentro, generando una continuidad natural entre ambiente, imagen y experiencia.

Una línea musical abierta y orientada a la pista

La propuesta sonora de REM es directa y contemporánea, sin quedar atrapada en etiquetas. Cada noche se transforma según el público y el DJ, dando forma a un estilo vivo, flexible y pensado para mover la pista.

Con esta apertura, REM activa su fase inicial e irrumpe en el mapa nocturno de la ciudad con una propuesta diseñada para disfrutar, descubrir y -sobre todo- querer volver.