Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Tendencias

La noche de Santiago mueve ficha: abre REM en Rúa Nova de Abaixo

Redacción
11/12/2025 20:43
El interior de REM, pensado como un espacio en el que estética y experiencia conviven
El interior de REM, pensado como un espacio en el que estética y experiencia conviven
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

Santiago suma un nuevo punto de encuentro nocturno con la apertura de REM, un espacio que llega para renovar la escena local con una propuesta fresca, actual y orientada al público que busca música y experiencias sin artificios.

REM abre sus puertas jueves, viernes y sábado, con una oferta musical basada en sonidos actuales, sesiones dinámicas y DJs invitados. Los sábados incorporan además sesión de tardeo, y la temporada contará con fechas especiales que se comunicarán próximamente.

El local conserva elementos de su identidad anterior, pero suma una nueva dirección gráfica y una pieza de arte mural que conviven sin fricciones. El espacio se construye en capas: lo que se ve, lo que se lee y lo que ocurre dentro, generando una continuidad natural entre ambiente, imagen y experiencia.

Una línea musical abierta y orientada a la pista

La propuesta sonora de REM es directa y contemporánea, sin quedar atrapada en etiquetas. Cada noche se transforma según el público y el DJ, dando forma a un estilo vivo, flexible y pensado para mover la pista.

Con esta apertura, REM activa su fase inicial e irrumpe en el mapa nocturno de la ciudad con una propuesta diseñada para disfrutar, descubrir y -sobre todo- querer volver.

0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

Colas de rape al horno con arroz cervecero

Colas de rape al horno con arroz cervecero
Redacción
casa da cultura do milladoiro

O IES do Milladoiro celebra a súa segunda Gala Solidaria por Palestina este venres
Redacción
El presidente Alfonso Rueda, acompañado del líder del PP compostelano, Borja Verea, y representantes del PPdeG

Rueda reivindica al PP de Santiago como “única alternativa gañadora” frente al gobierno del BNG
Eladio González Lois
‘Avances na biografía de Rosalía de Castro’

A USC reúne especialistas para actualizar a biografía de Rosalía de Castro
Redacción