La noche de Santiago mueve ficha: abre REM en Rúa Nova de Abaixo
Santiago suma un nuevo punto de encuentro nocturno con la apertura de REM, un espacio que llega para renovar la escena local con una propuesta fresca, actual y orientada al público que busca música y experiencias sin artificios.
REM abre sus puertas jueves, viernes y sábado, con una oferta musical basada en sonidos actuales, sesiones dinámicas y DJs invitados. Los sábados incorporan además sesión de tardeo, y la temporada contará con fechas especiales que se comunicarán próximamente.
El local conserva elementos de su identidad anterior, pero suma una nueva dirección gráfica y una pieza de arte mural que conviven sin fricciones. El espacio se construye en capas: lo que se ve, lo que se lee y lo que ocurre dentro, generando una continuidad natural entre ambiente, imagen y experiencia.
Una línea musical abierta y orientada a la pista
La propuesta sonora de REM es directa y contemporánea, sin quedar atrapada en etiquetas. Cada noche se transforma según el público y el DJ, dando forma a un estilo vivo, flexible y pensado para mover la pista.
Con esta apertura, REM activa su fase inicial e irrumpe en el mapa nocturno de la ciudad con una propuesta diseñada para disfrutar, descubrir y -sobre todo- querer volver.