Nacen los Premios da Cociña Galega: un tributo a la tradición, a los productos, a los profesionales y a los referentes que dan sabor a Galicia

El pulpo, protagonista de la tradición culinaria de Galicia El Ideal Gallego

La Asociación Amigos da Cociña Galega , en colaboración con la Fundación A Muiñeira, impulsa la primera edición de los Premios da Cociña Galega, una iniciativa que busca poner en valor la tradición, los productos y el patrimonio culinario de Galicia, homenajeando a los profesionales y establecimientos que mantienen viva nuestra identidad gastronómica. Los premios cuentan con el apoyo de Turismo de Galicia de la Xunta de Galicia y A Paisaxe que Sabe de la Diputación Provincial de A Coruña. La iniciativa cuenta también con la colaboración del Ayuntamiento de Santiago de Compostela.

Bajo el lema “Celebremos a nosa cultura gastronómica”, los galardones nacen con la voluntad de reconocer la cocina auténtica, la de las casas de comidas, tabernas y restaurantes que conservan el espíritu y el sabor de siempre, y también de abrir espacio a la innovación que sabe respetar el origen.

Por gallegos y para gallegos

Los Premios da Cociña Galega tienen un carácter singular: son premios otorgados por gallegos y gallegas profesionales de la propia tierra, en un ejercicio de reconocimiento colectivo de nuestra cultura culinaria. El proceso de selección pretende que los galardones sean el reflejo de la diversidad y riqueza del territorio, reconociendo la excelencia y la autenticidad de las recetas que definen nuestra identidad como pueblo. Cada categoría contará con un ganador y dos finalistas, que se darán a conocer durante la gala del 1 de diciembre de 2025 en el Auditorio de Galicia, en Santiago de Compostela.

La organización quiere así reivindicar el valor de la tradición como parte de la modernidad, destacando el papel de las recetas que han atravesado generaciones, los productos locales y las técnicas que han hecho de la cocina gallega un símbolo de calidad y reconocimiento dentro y fuera del país.

Los Premios da Cociña Galega se estructuran en torno a las recetas más representativas de la gastronomía gallega, como el pulpo á feira, el mejillón, el berberecho, el lacón con grelos, el cocido gallego, la vieira, la merluza, el salpicón de marisco, el año o cabrito, la carne de vacuno gallego, el gallo de corral o pularda, la lamprea, el arroz de marisco, la caldeirada, la lula o el caldo gallego. También se distinguirán productos y elaboraciones transversales como la empanada, el pan, los dulces caseros o las tapas de cortesía, así como reconocimientos especiales a categorías simbólicas:

- Senlleiros de Galicia: figuras o establecimientos que representan el espíritu más puro de la cocina tradicional.

- Casas de comidas: espacios donde la hospitalidad y el sabor siguen siendo los pilares de la experiencia gastronómica.

- Platos olvidados: recetas recuperadas gracias al trabajo de profesionales que mantienen viva la memoria culinaria.

Innovación con raíces y relevo generacional

Aunque la tradición es el eje central de los premios, también se quiere dar visibilidad a la innovación que respeta la esencia del producto gallego, aquella que no rompe con la historia sino que la continúa. Los organizadores quieren además hacer un guiño al relevo generacional, poniendo en valor el papel de las nuevas generaciones de profesionales que recogen el testigo de sus predecesores, combinando aprendizaje, memoria y creatividad para seguir haciendo de la gastronomía gallega un referente de calidad e identidad.

La gala de entrega de los Premios da Cociña Galega se celebrará el 1 de diciembre de 2025 en el Auditorio de Galicia, en Santiago de Compostela, y reunirá a representantes del mundo de la gastronomía: asociaciones profesionales, escuelas de hostelería, clústeres, responsables de entidades turísticas, medios de comunicación y empresas vinculadas al sector. Una celebración colectiva de la cultura gastronómica gallega, con homenajes, humor, música y momentos de reconocimiento a los profesionales que hacen posible que Galicia siga siendo una de las grandes referencias culinarias del Estado.

El jurado de los Premios da Cociña Galega está formado por más de 60 profesionales multidisciplinares del sector gastronómico, con representación de las cuatro provincias gallegas. En él participan críticos gastronómicos, periodistas especializados, docentes, representantes de escuelas de hostelería, enólogos, productores, consultores, responsables de entidades turísticas y divulgadores culinarios.

Su composición garantiza una visión amplia, diversa y profesional de la realidad gastronómica gallega, combinando experiencia, conocimiento y compromiso con la cocina de raíz. Todos comparten un mismo propósito: reconocer el talento, la tradición y la autenticidad de los establecimientos y profesionales que mantienen vivo el sabor de Galicia.

Apoyos y colaboraciones

Los Premios da Cociña Galega están organizados por la Asociación Amigos da Cociña Galega y la Fundación A Muiñeira, y cuentan con la colaboración institucional de la Xunta de Galicia, a través de Turismo de Galicia, de la iniciativa A Paisaxe que Sabe de la Diputación de A Coruña, y del propio Ayuntamiento de Santiago.

Como patrocinadores principales destacan Cervezas 1906 (Hijos de Rivera) como patrocinador oro; Cash Record, Martín Códax y Bico de Xeado como patrocinadores plata; y Ternera Gallega, Palo Santo y Vinagres do Ribeiro como patrocinadores bronce.

La iniciativa suma también el apoyo de numerosas entidades colaboradoras, entre las que se encuentran Coruña Cociña, Vigo Gastronómico, Cociña Ourense, Turismo de la Costa da Morte, Colectivo Gastronómico da Mariña, Cociñeiros Lugo, Slow Food Compostela, Hostalaría.gal, Federación Gallega de Turismo y Hostelería, Asociación de Empresarios Hosteleiros de Pontevedra, Asociación Galega de Sumilleres, Escuela de Hostelería y Turismo de Ourense, el CIFP Carlos Oroza de Pontevedra, Galicia Calidade, INORDE, la Confederación Empresarial de Ourense (CEO), el Clúster Alimentario de Galicia, el Clúster Turismo de Galicia...