Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Gastroideal

El sabor del tiempo: Cervezas Alhambra revive su icónica botella de los años 60 por su centenario

La marca presenta una edición limitada de 500 unidades de Alhambra Especial, inspirada en la emblemática botella de 1964,

Redacción
13/11/2025 15:28
Nueva Edición Limitada Alhambra Vintage
Nueva Edición Limitada Alhambra Vintage
Sergio Albert Avilés

Cervezas Alhambra sigue de celebración, en el año del centenario de la marca lanza ahora esta edición limitada de Alhambra Especial, recuperando la icónica botella de 1964, símbolo de la historia y el orgullo granadino. Su diseño, original de los años 60, se presenta en un estuche de cuatro botellas, perfecta para los amantes de la marca.

Con esta edición especial Cervezas Alhambra rinde homenaje a su legado y a la ciudad de Granada. Esta pieza, convertida en objeto de culto para los granadinos y coleccionistas, representa el vínculo inquebrantable entre la marca y su origen, un tributo a la autenticidad y la tradición cervecera que han definido a Alhambra desde sus inicios en su fábrica en el centro de Granada, así como su relación con los vecinos de la ciudad. Y es que en la etiqueta se recoge la inconfundible silueta de La Alhambra con Sierra Nevada de fondo, como una muestra de cariño y respeto al origen de la marca y al imaginario de la ciudad.

Y es que, durante un siglo, la marca ha hecho bandera de Granada y de su particular forma de vivir y crear: “sin prisa”, apostando siempre por la calidad, la innovación y el respeto por la tradición. Su fábrica, ubicada en el corazón de Granada, ha mantenido una actividad ininterrumpida durante estos 100 años, siendo parte fundamental de la vida y el desarrollo de la ciudad.

La nueva Edición Limitada de Alhambra Especial estará disponible únicamente con 500 unidades a través de la Tienda Mahou San Miguel, lo que la convierte en una pieza exclusiva para coleccionistas y amantes de la marca, que revive con su diseño la esencia original de los años 60 y la pone al alcance de los consumidores más fieles.

Te puede interesar

El presidente de UPTA, Eduardo Abad; el portavoz del PP de Santiago, Borja Verea, y la concejala Olaya Otero reunidos

El PP de Santiago alerta del cierre de más de 100 negocios en un año
Agencias
O plan para as Fragas do Eume buscan atender á demanda de produtos turísticos que xeran novas experiencias

Os plans de sostibilidade turística da Deputación melloran os destinos de visitas nas comarcas
Redacción
Fiz García, Cibrán García y Julián Goicoa

Saibran anuncia una trilogía musical y lanza este viernes 'Meu', el nuevo adelanto de su primer álbum
Eladio González Lois
Fotografía de archivo de la Catedral de Santiago

La Catedral de Santiago celebra el Mes de la Música con una exposición inédita y actividades especiales por Santa Cecilia
Eladio González Lois