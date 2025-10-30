La cocina callejera de Gonzalo Pose protagoniza la quinta entrega de “Cocinando Santiago 2025”

Gonzalo Pose, el cocinero estradense de Argentinos Burguer

El próximo jueves 6 de noviembre, a las 19:00 horas, el Mercado Boanerges acogerá una nueva sesión de “Cocinando Santiago”. Será la quinta entrega -de las seis previstas para este 2025- del proyecto colaborativo impulsado por el mercado gastronómico de O Castiñeiriño y que reúne a 8 de los cocineros más representativos de Santiago de Compostela.

Un ciclo por el que ya han pasado chefs de la talla de Iago Pazos (Abastos 2.0), Brisa Medina y Carlos Insua (Benedita Elisa), Alberto Lareo (Maina) o Tomás Rubio (A Viaxe), y que tiene como objetivo unir fuerzas para reivindicar la tradición gastronómica de calidad en la capital gallega en un momento de fuerte turistificación en el que cobran especial sentido las acciones locales para los locales.

El turno le llega ahora a Gonzalo Pose, el cocinero estradense de Argentinos Burguer y que acaba de abrir el restaurante Flaco en la C/Concepción Arenal 8 de Santiago, aterriza en Boanerges con una experiencia culinaria en directo, en formato tardeo y muy urbana. Siguiendo su estilo de cocina callejera, ofrecerá dos propuestas en forma de tapas asequibles, entre 5 y 6 euros, con las que buscará conectar con el público santiagués: “Bocata de Ostras Fritas” y “Tacos de Carrillera Ahumada estilo Texas”. Por su parte, el equipo del Mercado Boanerges, liderado por el chef Pablo Pizarro, aportará otras tres tapas: “Níscalos Carbonara”, “Milhojas de Boquerón” y “Albóndigas de Pollo de Corral en Pepitoria”.

“Traer mi propuesta urbana al Mercado Boanerges es una forma de cerrar el círculo, cocinar en el mercado gastronómico donde la ciudad se reúne. Queremos que la gente pruebe sabores potentes, con raíz y sin complejos, que el tardeo sea una excusa para encontrarnos con los compostelanos y compartir juntos una cocina de alta calidad hecha exprofeso para ellos”, afirma Gonzalo Pose.

Cocina de alta calidad y música para hacer ciudad

Como en cada entrega de “Cocinando Santiago”, la cocina en vivo de Gonzalo Pose y Pablo Pizarro se combinará con una propuesta musical a cargo del DJ local Nikander. Una fórmula que combina cocina de autor, un gran ambiente y buena música que persigue convertir cada sesión de esta experiencia culinaria en una oportunidad única para redescubrir la mejor gastronomía compostelana desde la cercanía.

“Contar con chefs de la talla de Gonzalo Pose, confirma la posición de “Cocinando Santiago” como punto de encuentro para la ciudad y sus cocineros. Desde los inicios, en Mercado Boanerges siempre hemos apostado por activaciones que fomenten la experiencia colectiva y el disfrute de la gastronomía local”, señala Adrián Acevedo, responsable de Desarrollo de Negocio del Mercado Boanerges.

Tras la sesión de Gonzalo Pose, le llegará el turno a la chef Estrella Michelin, Lucía Freitas del restaurante A Tafona. Ella será la encargada de poner el gran broche de oro en las próximas semanas a la segunda edición de “Cocinando Santiago 2025”.