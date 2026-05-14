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Mira quiénes disfrutaron como niños en las fiestas de la Ascensión
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Los políticos celebran la Ascensión en Santiago
Distintos representantes del PPdeG, PSdeG y BNG disfrutaron este jueves festivo de las atracciones de la fiesta picheleira por antonomasia
Xoán Rey / EFE
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Distintos representantes del PPdeG, PSdeG y BNG disfrutaron este jueves festivo de las atracciones de la fiesta picheleira por antonomasia
Xoán Rey / EFE
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