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Mira quiénes disfrutaron como niños en las fiestas de la Ascensión

Redacción
14/05/2026 19:10
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14/05/2026.- El secretario general del PSdG, José Ramón Gómez Besteiro, asiste a la feria de las fiestas de la Ascensión, este jueves en Santiago de Compostela. EFE/ Xoán Rey
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Los políticos celebran la Ascensión en Santiago
Distintos representantes del PPdeG, PSdeG y BNG disfrutaron este jueves festivo de las atracciones de la fiesta picheleira por antonomasia
Xoán Rey / EFE
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14/05/2026.- El presidente de la Xunta y presidente del PP de Galicia, Alfonso Rueda (c), asiste a la feria de las fiestas de la Ascensión, este jueves en Santiago de Compostela. EFE/ Xoán Rey
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Distintos representantes del PPdeG, PSdeG y BNG disfrutaron este jueves festivo de las atracciones de la fiesta picheleira por antonomasia 
Xoán Rey / EFE
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14/05/2026.- La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón (d) acompañada por la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín (i), asisten a la feria de las fiestas de la Ascensión, este jueves en Santiago de Compostela. EFE/ Xoán Rey
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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14/05/2026.- El presidente de la Xunta y presidente del PP de Galicia, Alfonso Rueda (2i), asiste a la feria de las fiestas de la Ascensión, este jueves en Santiago de Compostela. EFE/ Xoán Rey
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