Alfonso Rueda recibe al Monbus Obradoiro tras lograr el ascenso a la liga Endesa

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El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, recibe a los jugadores y equipo directivo del Monbus Obradoiro tras confirmarse su ascenso a la ACB

Durante la recepción, en la que estuvo acompañado por el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, el titular del Ejecutivo gallego los felicitó por todo lo conseguido durante esta temporada y les deseó también una entrada en la máxima categoría del baloncesto llena de éxitos

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