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Alfonso Rueda recibe al Monbus Obradoiro tras lograr el ascenso a la liga Endesa
El presidente de la Xunta y el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, recibieron en Santiago a jugadores, técnicos y directivos del club compostelano tras su regreso a la ACB
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El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, recibe a los jugadores y equipo directivo del Monbus Obradoiro tras confirmarse su ascenso a la ACB
Durante la recepción, en la que estuvo acompañado por el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, el titular del Ejecutivo gallego los felicitó por todo lo conseguido durante esta temporada y les deseó también una entrada en la máxima categoría del baloncesto llena de éxitos
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El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, recibe a los jugadores y equipo directivo del Monbus Obradoiro tras confirmarse su ascenso a la ACB
Durante la recepción, en la que estuvo acompañado por el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, el titular del Ejecutivo gallego los felicitó por todo lo conseguido durante esta temporada y les deseó también una entrada en la máxima categoría del baloncesto llena de éxitos
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Durante la recepción, en la que estuvo acompañado por el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, el titular del Ejecutivo gallego los felicitó por todo lo conseguido durante esta temporada y les deseó también una entrada en la máxima categoría del baloncesto llena de éxitos
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Durante la recepción, en la que estuvo acompañado por el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, el titular del Ejecutivo gallego los felicitó por todo lo conseguido durante esta temporada y les deseó también una entrada en la máxima categoría del baloncesto llena de éxitos
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Durante la recepción, en la que estuvo acompañado por el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, el titular del Ejecutivo gallego los felicitó por todo lo conseguido durante esta temporada y les deseó también una entrada en la máxima categoría del baloncesto llena de éxitos
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Durante la recepción, en la que estuvo acompañado por el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, el titular del Ejecutivo gallego los felicitó por todo lo conseguido durante esta temporada y les deseó también una entrada en la máxima categoría del baloncesto llena de éxitos
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El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, recibe a los jugadores y equipo directivo del Monbus Obradoiro tras confirmarse su ascenso a la ACB
Durante la recepción, en la que estuvo acompañado por el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, el titular del Ejecutivo gallego los felicitó por todo lo conseguido durante esta temporada y les deseó también una entrada en la máxima categoría del baloncesto llena de éxitos
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