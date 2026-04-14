Galerías
Las Festas da Pascua de Padrón, en imágenes
El Concello destaca el impacto económico y la alta participación en una edición marcada por conciertos, tradición y deporte
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Actuación de Nueva Línea
La combinación de una programación ambiciosa y el buen tiempo permitió alcanzar cifras récord de asistencia
JUAN MARTINEZ
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Cabezudos en las calles padronesas
La combinación de una programación ambiciosa y el buen tiempo permitió alcanzar cifras récord de asistencia
JUAN MARTINEZ
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Gran afluencia de público en una de las jornadas centrales de la celebración
La combinación de una programación ambiciosa y el buen tiempo permitió alcanzar cifras récord de asistencia
JUAN MARTINEZ
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Público disfrutando de la programación festiva en Padrón
La combinación de una programación ambiciosa y el buen tiempo permitió alcanzar cifras récord de asistencia
JUAN MARTINEZ
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Representantes institucionales
La combinación de una programación ambiciosa y el buen tiempo permitió alcanzar cifras récord de asistencia
JUAN MARTINEZ
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Concierto de 9Louro
La combinación de una programación ambiciosa y el buen tiempo permitió alcanzar cifras récord de asistencia
JUAN MARTINEZ
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Concierto de la Banda de Música de Castrelo-Cambados
La combinación de una programación ambiciosa y el buen tiempo permitió alcanzar cifras récord de asistencia
JUAN MARTINEZ
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Concierto de la orquesta Panorama
La combinación de una programación ambiciosa y el buen tiempo permitió alcanzar cifras récord de asistencia
JUAN MARTINEZ
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Público durante el concierto de la Panorama
La combinación de una programación ambiciosa y el buen tiempo permitió alcanzar cifras récord de asistencia
Concello de Padrón