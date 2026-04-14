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Las Festas da Pascua de Padrón, en imágenes

El Concello destaca el impacto económico y la alta participación en una edición marcada por conciertos, tradición y deporte

Eladio Lois
Eladio Lois
14/04/2026 10:54
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1.
Actuación de Nueva Línea
La combinación de una programación ambiciosa y el buen tiempo permitió alcanzar cifras récord de asistencia
JUAN MARTINEZ
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1.
Cabezudos en las calles padronesas
La combinación de una programación ambiciosa y el buen tiempo permitió alcanzar cifras récord de asistencia
JUAN MARTINEZ
20260412_Padron_Pascua_Festival_de_Bandas-22
1.
Gran afluencia de público en una de las jornadas centrales de la celebración
La combinación de una programación ambiciosa y el buen tiempo permitió alcanzar cifras récord de asistencia
JUAN MARTINEZ
20260412_Padron_Pascua_grupos_folcloricos_Arreixeira-13
1.
Público disfrutando de la programación festiva en Padrón
La combinación de una programación ambiciosa y el buen tiempo permitió alcanzar cifras récord de asistencia
JUAN MARTINEZ
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1.
Representantes institucionales
La combinación de una programación ambiciosa y el buen tiempo permitió alcanzar cifras récord de asistencia
JUAN MARTINEZ
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1.
Concierto de 9Louro
La combinación de una programación ambiciosa y el buen tiempo permitió alcanzar cifras récord de asistencia
JUAN MARTINEZ
Banda de MÃºsica de Castrelo-Cambados
1.
Concierto de la Banda de Música de Castrelo-Cambados
La combinación de una programación ambiciosa y el buen tiempo permitió alcanzar cifras récord de asistencia
JUAN MARTINEZ
20260405_Padron_Pascua_Orquestra_Panorama-4
1.
Concierto de la orquesta Panorama
La combinación de una programación ambiciosa y el buen tiempo permitió alcanzar cifras récord de asistencia
JUAN MARTINEZ
20260405_Padron_Pascua_Orquestra_Panorama-21
1.
Público durante el concierto de la Panorama
La combinación de una programación ambiciosa y el buen tiempo permitió alcanzar cifras récord de asistencia
Concello de Padrón

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