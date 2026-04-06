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Galerías

Padrón celebra su Feira Cabalar con récord de asistentes

Miles de personas llenaron el Campo da Barca en una jornada con concursos, exhibiciones y ambiente festivo internacional

Eladio Lois
Eladio Lois
06/04/2026 10:22
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