Galerías
Padrón celebra su Feira Cabalar con récord de asistentes
Miles de personas llenaron el Campo da Barca en una jornada con concursos, exhibiciones y ambiente festivo internacional
1.
Ambiente festivo en una de las citas más destacadas de la Pascua en Padrón
La fiesta se consolida como uno de los eventos más populares de la Semana Santa del área de Compostela
JUAN MARTINEZ
1.
La feria destacó por la participación y el ambiente familiar
La fiesta se consolida como uno de los eventos más populares de la Semana Santa del área de Compostela
JUAN MARTINEZ
1.
La cita congregó a aficionados al mundo del caballo de distintos puntos
La fiesta se consolida como uno de los eventos más populares de la Semana Santa del área de Compostela
ANA CONDE
1.
Gran ambiente en la Feira Cabalar de Padrón durante la jornada de Pascua
La fiesta se consolida como uno de los eventos más populares de la Semana Santa del área de Compostela
JUAN MARTINEZ
1.
Una jornada marcada por la alta participación y el buen tiempo
La fiesta se consolida como uno de los eventos más populares de la Semana Santa del área de Compostela
ANA CONDE
1.
La feria destacó por la participación y el ambiente familiar
La fiesta se consolida como uno de los eventos más populares de la Semana Santa del área de Compostela
ANA CONDE
1.
Participantes y visitantes llenan el recinto en una edición de récord
La fiesta se consolida como uno de los eventos más populares de la Semana Santa del área de Compostela
ANA CONDE
1.
La feria reunió a profesionales, tratantes y público general
La fiesta se consolida como uno de los eventos más populares de la Semana Santa del área de Compostela
ANA CONDE