Galerías
Santiago reconoce a sus mejores deportistas
Más de una decena de profesionales de diferentes disciplinas recibieron un galardón que acredita su relevancia
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Las hermanas Debris y Demeku Paniagua
Las hermanas Debris y Demeku Paniagua, premiadas como deportistas femeninas de categoría base, tras una temporada histórica en el atletismo nacional e internacional
Redacción
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Cosme González
Cosme González recibe el galardón como deportista masculino de categoría base tras proclamarse campeón de España juvenil de gimnasia rítmica
Redacción
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Santi Valladares
Santi Valladares, reconocido como entrenador más destacado tras conquistar la Copa de España de fútbol sala con Peñíscola
Redacción
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El Club Waterpolo Santiago
El Club Waterpolo Santiago, galardonado como entidad deportiva más destacada, celebra una temporada de éxitos en todas sus categorías
Redacción
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María José Barbazán
María José Barbazán recibe el premio a jueza más destacada, en reconocimiento a su trayectoria en el atletismo gallego
Redacción
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La empresa Ferrecal
La empresa Ferrecal, distinguida por su apoyo al patrocinio deportivo, refuerza su compromiso con el deporte compostelano
Redacción
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Luís Penido
Luís Penido, distinguido con una mención especial, tras su éxito en el Campeonato de Europa de Montaña
Redacción
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Chuco Barreiro y Maruxa Barral
Chuco Barreiro y Maruxa Barral reciben el premio honorífico a la trayectoria, ligados durante décadas a la SD Compostela
Redacción
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Marcelo Lusardi
Marcelo Lusardi, reconocido en la categoría de deporte adaptado e inclusivo, ejemplo de superación dentro del skate
Redacción
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Juanma Mata y Samuel Mata
Juanma Mata y Samuel Mata, impulsores de la Andaina solidaria, premiados por su labor social vinculada al deporte y la investigación
Redacción
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Foto de familia con todos los premiados
En el acto participaron representantes institucionales
Redacción
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El acto se celebró en el Auditorio de Galicia
Santiago reconoció a sus deportistas más destacados en la octava edición del evento
Redacción