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Galerías

Santiago reconoce a sus mejores deportistas

Más de una decena de profesionales de diferentes disciplinas recibieron un galardón que acredita su relevancia

Eladio Lois
Eladio Lois
25/03/2026 10:11
Las hermanas Debris y Demeku Paniagua, premiadas como deportistas femeninas de categoría base, tras una temporada histórica en el atletismo nacional e internacional
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