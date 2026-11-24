CB Alca e CB Ribadosar estreitan lazos polo fomento do balonmán de base na comarca
O alcalde do concello de Ames, Blas García, asistiu tamén ao encontro disputado no pavillón polideportivo do colexio Alca
O pasado fin de semana disputouse o encontro correspondente á sexta xornada da liga regular do grupo Norte da categoría alevín mixta, que enfrontou os equipos do Club Balonmán Alca e do Club Balonmán Ribadosar.
Ambas entidades protagonizaron unha fermosa xornada de balonmán de base que serviu para estreitar lazos e reforzar o seu compromiso compartido coa promoción deste deporte na comarca de Santiago de Compostela.
O encontro converteuse nunha auténtica celebración do balonmán formativo. A vitoria quedou na casa, pero o resultado foi o de menos nun partido marcado polo extraordinario ambiente nas bancadas e pola deportividade amosada polos dous equipos ao longo de todo o encontro.
Máis alá da competición, a xornada puxo de manifesto a importancia de crear espazos de convivencia entre os clubs da comarca, favorecendo o compañeirismo, o respecto e a aprendizaxe dos valores que representa o deporte.
Os dous clubs sentan as bases dunha futura colaboración
Antes do encontro, representantes de ambos clubs mantiveron unha xuntanza co obxectivo de sentar as bases dunha colaboración de futuro que permita camiñar da man para impulsar o balonmán de base na comarca e crear novas oportunidades para que os máis novos poidan gozar deste deporte, aprender e desenvolver os seus valores dentro e fóra da pista.
O CB Ribadosar e o CB Alca son os dous únicos clubs de balonmán da comarca de Santiago de Compostela, unha realidade que fai especialmente importante a colaboración entre ambas entidades para impulsar o crecemento desta modalidade e ofrecer novas oportunidades aos nenos e nenas que desexan iniciarse no balonmán.
O alcalde de Ames, Blas García Piñeiro, sumouse a esta xornada de celebración do balonmán da comarca para amosar o seu apoio ao deporte de base e á promoción desta modalidade entre os máis novos.