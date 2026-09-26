La compostelana Alejandra Neira se proclama campeona del mundo júnior de ciclismo en ruta

Alejandra Neira Instagram

La compostelanaa Alejandra Neira se proclamó este viernes campeona del mundo júnior de ciclismo en ruta en Montreal (Canadá) al imponerse en los últimos metros de la carrera a otras cuatro ciclistas.

Neira se impuso al esprint a la italiana Matilde Rossignoli, que terminó segunda, y a la suiza Anja Grossmann, medalla de bronce, tras 80,4 kilómetros en el exigente circuito de Mont-Royal, en una carrera que acumuló 1.614 metros de desnivel.

La resolución llegó después de que cinco corredoras afrontaran juntas los últimos metros. Neira, de 18 años, lanzó el esprint final y consiguió superar a Rossignoli y Grossmann para adjudicarse el maillot arcoíris.

Nada más acabar la carrera, Neira declaró: "No me puedo creer que soy la campeona del mundo. Es increíble".

"Cuando éramos tres y las otras dos ciclistas nos cogieron perdí un poco de mi confianza porque Maria Okrucinska es una muy buena esprínter. Pero intenté pegarme a su rueda y vi que tenía suficiente para pasar", añadió.

El triunfo supone la primera medalla de Neira en los Mundiales de Montreal después de que el martes terminara novena en la contrarreloj individual júnior, a 45,80 segundos de la polaca Maria Okrucińska, ganadora de aquella prueba.

Neira llegó a Montreal como una de las principales ciclistas españolas de la categoría después de una temporada en la que se impuso en la Lieja-Bastoña-Lieja júnior.

El oro de Neira prolonga además la destacada actuación de España en los Mundiales de Montreal.

El jueves, Benjamín Noval se proclamó campeón mundial júnior en ruta después de haber conquistado dos días antes el título de contrarreloj de la categoría.

España también consiguió este viernes la medalla de plata en la prueba masculina sub-23 con Héctor Álvarez, que terminó segundo tras el estadounidense Ashlin Barry. Álvarez ya había logrado el bronce en la contrarreloj sub-23 disputada el domingo.

Los Mundiales de ciclismo en ruta de Montreal, que comenzaron el 20 de septiembre, concluirán el domingo con la prueba masculina élite.