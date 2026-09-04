Deportes
Roberto Anidos amplía sus funciones en el Monbus Obradoiro
El que fuera jugador del club se incorpora también como adjunto a la Presidencia y ejercerá de enlace entre el Consejo y las distintas áreas de la entidad
Roberto Anidos amplía sus responsabilidades en el Monbus Obradoiro. Anidos, que se incorporó el pasado mes de julio al área de Dirección Deportiva, asumirá también las funciones de adjunto a la Presidencia.
Desde este nuevo cargo, ejercerá como nexo entre el Consejo de Administración y la Presidencia con el resto de las áreas del club, con el objetivo de reforzar la coordinación entre los distintos departamentos y facilitar el trabajo conjunto.
Anidos continuará además vinculado a la planificación y desarrollo del proyecto deportivo del Obradoiro, al tiempo que asumirá este nuevo papel transversal dentro de la estructura de la entidad.