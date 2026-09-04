Roberto Anidos amplía sus funciones en el Monbus Obradoiro

Anidos, que se incorporó el pasado mes de julio al área de Dirección Deportiva, asumirá también las funciones de adjunto a la Presidencia. Cedida

Roberto Anidos amplía sus responsabilidades en el Monbus Obradoiro. Anidos, que se incorporó el pasado mes de julio al área de Dirección Deportiva, asumirá también las funciones de adjunto a la Presidencia.

Desde este nuevo cargo, ejercerá como nexo entre el Consejo de Administración y la Presidencia con el resto de las áreas del club, con el objetivo de reforzar la coordinación entre los distintos departamentos y facilitar el trabajo conjunto.

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Anidos continuará además vinculado a la planificación y desarrollo del proyecto deportivo del Obradoiro, al tiempo que asumirá este nuevo papel transversal dentro de la estructura de la entidad.