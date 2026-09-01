Iago Domínguez regresa al Compostela para completar la portería

Iago Domínguez en su anterior etapa en el Compost SD COMPOSTELA

El Compostela ha anunciado este lunes el regreso de Iago Domínguez. El portero vigués, de 24 años, vuelve al conjunto blanquiazul después de una temporada en el Somozas y se incorpora al equipo dirigido por Carlos de Lerma para completar la portería de cara al curso 2026-2027.

Domínguez ya conoce el club de su anterior etapa en Santiago, en la que disputó seis encuentros. El guardameta tuvo entonces protagonismo especialmente en la Copa Federación, competición en la que el Compostela alcanzó la final nacional, y también participó en la Copa del Rey.

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El vigués llega después de una destacada temporada en el Somozas, con el que disputó 33 partidos, 31 de ellos como titular. Encajó 28 goles y dejó su portería a cero en doce ocasiones, siendo uno de los guardametas menos goleados del Grupo 1 de Tercera Federación.

Formado en la cantera del Celta de Vigo, llegó a debutar con el filial celeste en Segunda División B. También ha pasado por equipos como el Arenteiro y el Mirandés antes de su primera etapa en el Compostela.

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Ahora, Iago Domínguez afronta este nuevo reto con ilusión y con ganas de volver a encontrarse con una afición que ya conoce, dispuesto a trabajar desde el primer día para ayudar al equipo a alcanzar sus objetivos.

Iago Domínguez realizó la pretemporada con el Gran Peña y este lunes ya se incorporó a los entrenamientos con su nuevo equipo.