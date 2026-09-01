Así llegan los equipos de la zona de Santiago a la Preferente Norte 

La plantilla del Dubra este curso SD DUBRA

Solo quedan cinco días para que empiece la competición en la Preferente Norte, en la que estarán Negreira, Sigüeiro y Dubra. Los tres equipos han renovado sus plantillas de cara a la nueva temporada.

El Dubra disputará este curso su novena campaña consecutiva en la Preferente, sin contar el año de la pandemia. Nueve jugadores continúan respecto a la temporada pasada, además del cuerpo técnico liderado por Alberto Pika y Gonzalo Baleato, que se hicieron cargo del equipo en noviembre tras la salida de Dani Gesto. También continúa Samu Rama como entrenador de porteros y se incorpora Guillermo Lucena como preparador físico.

La portería seguirá protegida por Santi Albarrán y Brais Rodríguez, mientras que los capitanes Martín Vieites y Darío Gontán continuarán como referentes del proyecto. En defensa también permanecen Samuel Berral, que llegó el pasado diciembre, y Marcos Lado, que buscará recuperar sensaciones después de la lesión que limitó su participación la pasada temporada.

En el centro del campo seguirán César Gontán, Borja Gándara, máximo goleador del equipo el pasado curso, y Álvaro Facal.

Siete fichajes para reforzar el equipo

A las renovaciones se suman siete fichajes que combinan experiencia y juventud. En defensa llega Alberto Sande, mientras que David Núñez, procedente del juvenil del Bertamiráns, Fabián Grela, que disputó su primer año sénior en el Negreira, y Elías Albino, procedente del Esclavitud, completan las incorporaciones para la zaga.

Jorge Rama reforzará el centro del campo después de pasar por equipos como el San Lorenzo, Negreira y Flavia.

En ataque llegan Manu Mayán, que marcó cinco goles la pasada temporada con el Negreira, y Jesús Pintos, procedente del juvenil del Bergantiños, con el que anotó diez tantos.

El Dubra comenzará la temporada lejos del Juan Baleato, concretamente en O Conco, donde se medirá al Dumbría, mientras que su primer partido en casa será ante el Órdenes.

Juventud y experiencia para el Sigüeiro

El Sigüeiro afrontará su séptima temporada consecutiva en Preferente de la mano de Cristian Rivas. El conjunto de Oroso mantiene al cuerpo técnico y a once jugadores de la pasada campaña, entre ellos los capitanes Borja Sainz y Jorge Parcero.

Bajo los tres palos continuará Pablo Álvarez, mientras que en defensa seguirán Sainz, Héctor, que llegó a mitad de la pasada temporada, y Álvaro Sieira, que afrontará su tercera campaña en el equipo. Parcero liderará el centro del campo junto a Anxo, Martín Souto y Remu. En ataque continuarán Iker Maceira, Jairo, Roi Rama y Fraga, máximo goleador del equipo el pasado curso con 10 tantos. El delantero llegó una vez comenzada la temporada procedente del Tordoia, donde también marcó dos goles. También promociona Diego García desde el juvenil.

En el capítulo de incorporaciones, el Sigüeiro apuesta por la juventud: seis de los once fichajes proceden de categorías juveniles.

Para la portería llega Adrián Fuentes, procedente del Arosa Juvenil. También desde el conjunto arousano se incorporan Juandi y Martín Lesta. Marco Ávila regresa a Oroso después de dos temporadas en División de Honor con el Compostela y continuará su progresión ya como sénior.

En defensa, Antonio Caneda llega al Sigüeiro después de finalizar su segunda etapa en el Dubra y aportará experiencia a la zaga. También se incorpora Javi Domínguez, que después de cinco temporadas en el conjunto de Val do Dubra continuará su carrera en Oroso.

El centro del campo se refuerza con Pablo Rubio, con experiencia en Tercera Federación, Alberto Rodríguez “Peli”, también con una amplia trayectoria en la categoría, y Nico Oliveira, procedente del Pontevedra Juvenil.

En ataque se incorpora también Nico Alonso, mientras que regresa Cristian Liñares, máximo goleador del Sigüeiro en la temporada 2024/25 con 27 goles. El delantero vuelve a casa después de una campaña en el Lalín, con el que logró el ascenso a Tercera RFEF.

El Sigüeiro comenzará la temporada a domicilio, frente al Chantada, y disputará su primer partido en casa en la segunda jornada, cuando recibirá al Betanzos.

Un mes de competición sobre los hombros

El Negreira afrontará su tercera temporada consecutiva en Preferente, siendo el equipo de los tres de la zona de Santiago que menos tiempo lleva en la categoría. Pese a ello, el conjunto negreirés ha conseguido disputar el playoff de ascenso a Tercera Federación en sus dos últimas campañas, demostrando su capacidad para competir en la parte alta.

Esta temporada estará dirigido por Fran Raviña, que toma el relevo de Adrián Vázquez. El equipo llega además con varias semanas de competición oficial a sus espaldas después de haber disputado la Copa Deputación de A Coruña, quedando campeón, y la Supercopa Galicia, de la que fue subcampeón.

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El conjunto negreirés mantiene gran parte de la plantilla del curso pasado. En la portería continúan José Dacuña y Juan Berdullas, que suman ya seis temporadas vistiendo de rojo. En la defensa, el capitán Juan Diego seguirá siendo referencia junto a Xabi, Sanín y Ángelo.

Alberto Freire aportará una temporada más su gol tras finalizar la pasada campaña como pichichi de su grupo, con 23 tantos. También continúan Lagares, Rulo, Pablo Raviña y Hugo Vázquez, estos dos últimos pasan a formar parte del primer equipo oficialmente. En la misma situación está Dani Forján, que promociona desde el juvenil.

La delantera seguirá conformada por Adrián Pereira y Diego Fuentes, que tras llegar en febrero desde el Noia anotó 10 goles en 20 partidos. Pendiente de evolución está Martín Pereira, que tras sufrir una lesión en el tramo final de temporada sigue trabajando en su recuperación para volver con fuerza.

Para reforzar la plantilla, uno de los nombres propios es Martín Sánchez, un central con más de 200 partidos en Tercera RFEF que llega procedente del Céltiga tras pasar por equipos como Arenteiro, Estradense, Arosa o Boiro.

Izan Márquez será otro de los refuerzos para esta temporada. A sus 24 años ya acumula cuatro temporadas en Tercera RFEF tras militar en Arzúa y Noia, y buscará seguir creciendo en el conjunto negreirés.

Desde Preferente llegan también Iván Calvo, centrocampista procedente del Órdenes, y Manuel Fuentes, que consiguió el ascenso a Tercera la pasada campaña con el Lalín. En ataque, el Negreira incorpora a Samu Dopazo, procedente del Dubra, un futbolista que destaca por su velocidad, movilidad y polivalencia.

El gol también llegará de la mano de Hugo Suárez, que llega desde el Arzúa tras pasar también por el Puebla, Boiro y Órdenes, y de Yago García. Ambos comparten un recorrido por las canteras del Deportivo, Conxo y Compostela. El último en incorporarse fue Yago, procedente del Boiro, donde disputó 27 partidos y anotó cinco goles.

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El Negreira comenzará la liga en casa ante el Paiosaco y disputará su primer desplazamiento en la segunda jornada, cuando visitará al San Tirso.

La competición consta de 18 equipos en el grupo 1, a estos tres les acompañan Miño, Betanzos, Burela, Dumbría, Puebla, Pol, Sofán, San Tirso, Órdenes, Paiosaco. Tamén os ascendidos Carral, Arzúa, Chantada, Galicia Mugardos e o Noia, que descendió.