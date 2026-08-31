Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Roque vuelve a casa para reforzar al Compos

El canterano compostelanista regresa al equipo blanquiazul, donde ya suma 117 partidos en cinco temporadas

Laura Rodríguez
Laura Rodríguez
31/08/2026 17:22
IMG_0373
Roque en su última etapa en el Compostela
SD Compostela
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Roque González está de vuelta en su casa. El canterano compostelanista regresa al Compos para aportar trabajo, garra y compromiso en Segunda Federación. Será su tercera etapa en el club, donde ya suma 117 encuentros disputados en cinco temporadas.

Con Roque, el conjunto de Carlos de Lerma incorpora polivalencia, experiencia en la categoría y el valor añadido de conocer ya el funcionamiento del club, el vestuario y su entorno. A sus 24 años, regresa con la ilusión de volver a vestir la camiseta blanquiazul y contribuir al crecimiento del proyecto.

HQ47ruOWcAAsFLD

El Compos cierra el verano con una victoria ante el Ourense CF

Más información

Roque se reencuentra así con un Compos en el que creció como futbolista y en el que se consolidó en Segunda Federación. Tras su último año en categoría juvenil, en el que alcanzó el ascenso a División de Honor y debutó con el primer equipo en Segunda División B, pasó a formar parte de la primera plantilla.

En sus dos primeras temporadas disputó 65 encuentros. Después de un breve paso por el Cartagena, regresó en el invierno de 2023 para volver a convertirse en una pieza importante del equipo durante una temporada y media, en la que sumó otros 51 partidos.

HQ07UvjWcAA1Osi

El Compostela empata ante el Estradense en Arzúa

Más información

Ahora vuelve después de un curso en el Coruxo, donde tuvo un papel importante y acumuló más de 2.300 minutos en 32 encuentros, 27 de ellos como titular. Con el conjunto vigués también disputó el playoff de ascenso.

Roque inicia así una nueva etapa con ilusión y ambición. Después de prepararse durante todo el verano con el Estradense, se incorporará mañana a los entrenamientos del Compos, reforzando la defensa del conjunto compostelanista a pocos días del inicio de Liga.

El Derio, rival en la Copa Federación

El regreso de Roque se produce además en una semana en la que el Compos ya conoce su camino en la Copa Federación. El conjunto blanquiazul se enfrentará al CD Derio vasco en los dieciseisavos de final, a partido único, el próximo 9 de septiembre en el Vero Boquete.

G8t8osAWQAA07UC

Ognjen Teofilović, nuevo delantero de la SD Compostela

Más información

El torneo ofrece además cuatro plazas para la Copa del Rey, reservadas para los equipos que alcancen las semifinales. El Compos buscará avanzar en una competición que ya conoce y que vuelve a poner en juego un billete para la Copa.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

MAbal

El Club Natación Cidade de Santiago teme perder horas y espacio para entrenar en las piscinas municipales
redacción santiago
IMG_0373

Roque vuelve a casa para reforzar al Compos
Laura Rodríguez
Screenshot

El Auriense se queda con la Supercopa y deja al Negreira sin Copa del Rey
Laura Rodríguez
HQ65yOoWwAANLQp

El Monbus Obradoiro se impone a Joventut por 77-96
EFE