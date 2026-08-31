Roque vuelve a casa para reforzar al Compos

Roque en su última etapa en el Compostela SD Compostela

Roque González está de vuelta en su casa. El canterano compostelanista regresa al Compos para aportar trabajo, garra y compromiso en Segunda Federación. Será su tercera etapa en el club, donde ya suma 117 encuentros disputados en cinco temporadas.

Con Roque, el conjunto de Carlos de Lerma incorpora polivalencia, experiencia en la categoría y el valor añadido de conocer ya el funcionamiento del club, el vestuario y su entorno. A sus 24 años, regresa con la ilusión de volver a vestir la camiseta blanquiazul y contribuir al crecimiento del proyecto.

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Roque se reencuentra así con un Compos en el que creció como futbolista y en el que se consolidó en Segunda Federación. Tras su último año en categoría juvenil, en el que alcanzó el ascenso a División de Honor y debutó con el primer equipo en Segunda División B, pasó a formar parte de la primera plantilla.

En sus dos primeras temporadas disputó 65 encuentros. Después de un breve paso por el Cartagena, regresó en el invierno de 2023 para volver a convertirse en una pieza importante del equipo durante una temporada y media, en la que sumó otros 51 partidos.

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Ahora vuelve después de un curso en el Coruxo, donde tuvo un papel importante y acumuló más de 2.300 minutos en 32 encuentros, 27 de ellos como titular. Con el conjunto vigués también disputó el playoff de ascenso.

Roque inicia así una nueva etapa con ilusión y ambición. Después de prepararse durante todo el verano con el Estradense, se incorporará mañana a los entrenamientos del Compos, reforzando la defensa del conjunto compostelanista a pocos días del inicio de Liga.

El Derio, rival en la Copa Federación

El regreso de Roque se produce además en una semana en la que el Compos ya conoce su camino en la Copa Federación. El conjunto blanquiazul se enfrentará al CD Derio vasco en los dieciseisavos de final, a partido único, el próximo 9 de septiembre en el Vero Boquete.

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El torneo ofrece además cuatro plazas para la Copa del Rey, reservadas para los equipos que alcancen las semifinales. El Compos buscará avanzar en una competición que ya conoce y que vuelve a poner en juego un billete para la Copa.