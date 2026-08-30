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Deportes

El Monbus Obradoiro se impone a Joventut por 77-96

El conjunto santiagués firma una clara victoria en su segundo partido de pretemporada

Efe
30/08/2026 12:19
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El Monbus Obradoiro logró este sábado una clara victoria ante el Asisa Joventut (77-96) en su segundo test de pretemporada, en un encuentro condicionado por las numerosas bajas de ambos equipos debido a la disputa de partidos de selecciones.

El conjunto dirigido por Diego Epifanio comenzó por detrás en el marcador. El Joventut se mostró más acertado en el primer cuarto, con el estadounidense Boogie Ellis como protagonista, y terminó los primeros diez minutos con ventaja (28-24).

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Los catalanes llegaron a ponerse nueve puntos por delante en el segundo periodo, pero el Obradoiro reaccionó de la mano de Álex Barcello, especialmente acertado desde la línea de tres. Los gallegos lograron darle la vuelta al marcador antes del descanso y se marcharon a los vestuarios con una mínima ventaja (40-43).

El tercer cuarto resultó decisivo. El Joventut acusó el cansancio y el Obradoiro aprovechó para ampliar progresivamente su renta. Álex Galán destacó en el juego interior y los santiagueses llegaron al último periodo con doce puntos de ventaja (58-70).

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En los diez minutos finales, el equipo catalán no encontró la forma de reaccionar y el Obradoiro mantuvo el control del encuentro hasta aumentar todavía más su diferencia y cerrar el partido con el definitivo 77-96.

El próximo partido de pretemporada del conjunto santiagués será el 5 de septiembre ante el Río Breogán.

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