El Auriense se queda con la Supercopa y deja al Negreira sin Copa del Rey

El Negreira con el trofeo de subcampeón RFGF

El Negreira se queda sin su premio. El conjunto de Fran Raviña no pudo completar su camino hacia la previa de la Copa del Rey y cayó ante el Auriense Cented Academy (4-1) en Oira. El 2-2 de la ida dejaba todo abierto, pero los ourensanos terminaron imponiéndose con claridad en una segunda parte en la que llegaron los goles.

El Auriense se adelantó muy pronto. Fernando puso el 1-0 con un golazo y obligó al Negreira a remar desde el inicio. Los rojillos no se descompusieron y el partido llegó al descanso con una mínima ventaja local y sin demasiadas ocasiones claras.

Partido a todo o nada para el Negreira Más información

Tras el paso por los vestuarios, el Negreira dio un paso al frente y encontró el empate por medio de Sergio. El 1-1 volvía a poner la eliminatoria en el aire y los de Fran Raviña tenían por delante más de media hora para buscar el gol que les acercase a la Copa del Rey.

Pero el partido cambió en el minuto 59. Un penalti permitió a Adrián devolver la ventaja al Auriense y, a partir de ahí, los locales encontraron más espacios y se hicieron con el control del encuentro.

Iker marcó el tercero y Adrián, en el minuto 70, volvió a aparecer para cerrar prácticamente la eliminatoria con un golazo de falta. El Negreira ya no pudo encontrar la reacción y el Auriense empezó a saborear el título.

El Negreira gana la Copa do Sar y revalida el título Más información

El conjunto ourensano se proclama así campeón de la Supercopa Galicia y consigue la plaza para disputar la previa de la Copa del Rey, poniendo el broche a una eliminatoria que comenzó con un empate en Negreira y que terminó decantándose con claridad en Oira.

Para el Negreira se acaba el sueño de volver a la Copa del Rey, después de una temporada en la que los rojillos habían conquistado la Copa do Sar y la Copa Deputación de A Coruña.