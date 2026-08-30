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Deportes

El Auriense se queda con la Supercopa y deja al Negreira sin Copa del Rey

El conjunto ourensano se impone por 4-1 en Oira, conquista la Supercopa Galicia y se queda con la plaza para la previa de la Copa del Rey

Laura Rodríguez
Laura Rodríguez
30/08/2026 22:19
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El Negreira con el trofeo de subcampeón
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El Negreira se queda sin su premio. El conjunto de Fran Raviña no pudo completar su camino hacia la previa de la Copa del Rey y cayó ante el Auriense Cented Academy (4-1) en Oira. El 2-2 de la ida dejaba todo abierto, pero los ourensanos terminaron imponiéndose con claridad en una segunda parte en la que llegaron los goles.

El Auriense se adelantó muy pronto. Fernando puso el 1-0 con un golazo y obligó al Negreira a remar desde el inicio. Los rojillos no se descompusieron y el partido llegó al descanso con una mínima ventaja local y sin demasiadas ocasiones claras.

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Partido a todo o nada para el Negreira

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Tras el paso por los vestuarios, el Negreira dio un paso al frente y encontró el empate por medio de Sergio. El 1-1 volvía a poner la eliminatoria en el aire y los de Fran Raviña tenían por delante más de media hora para buscar el gol que les acercase a la Copa del Rey.

Pero el partido cambió en el minuto 59. Un penalti permitió a Adrián devolver la ventaja al Auriense y, a partir de ahí, los locales encontraron más espacios y se hicieron con el control del encuentro.

Iker marcó el tercero y Adrián, en el minuto 70, volvió a aparecer para cerrar prácticamente la eliminatoria con un golazo de falta. El Negreira ya no pudo encontrar la reacción y el Auriense empezó a saborear el título.

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El conjunto ourensano se proclama así campeón de la Supercopa Galicia y consigue la plaza para disputar la previa de la Copa del Rey, poniendo el broche a una eliminatoria que comenzó con un empate en Negreira y que terminó decantándose con claridad en Oira.

Para el Negreira se acaba el sueño de volver a la Copa del Rey, después de una temporada en la que los rojillos habían conquistado la Copa do Sar y la Copa Deputación de A Coruña.

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