Partido a todo o nada para el Negreira

El once incial en el partido de ida SD Negreira

El Negreira se juega mañana (18.00 horas), en Oira, el pase a la previa de la Copa del Rey. El conjunto de Fran Raviña visita al Auriense después del empate (2-2) de la ida en el Jesús García Calvo, por lo que tendrá que ganar para poder levantar la Supercopa Galicia.

El equipo rojillo ya sabe que no será fácil. El Auriense demostró en Negreira que es un rival competitivo y que tiene capacidades para poner en dificultades a los de Raviña, que tendrán que ofrecer su mejor versión para sacar adelante la eliminatoria.

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El técnico rojillo se mostró satisfecho con el rendimiento de su equipo en la ida y confía en sus posibilidades de cara al encuentro decisivo. "O partido está ao 50% para os dous", señaló Raviña, que considera que el Negreira pudo haber conseguido un resultado más favorable en la ida: "Penso que se nos escaparon vivos de aquí, que puidemos meter algún gol máis".

También Hugo Suárez, autor de los dos goles de la ida, destacó la dificultad de la vuelta. "Teremos que dar o 100 por cen ou máis de nós mesmos", señaló el delantero, que recordó que jugarán fuera de casa y sobre césped artificial ante un equipo que considera "moi bo".

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Juan Berdullas, por su parte, hizo un llamamiento a la afición para que acompañe al equipo en Oira. "Hai que mobilizar á xente que veña con nós, que nos anime", apuntó el jugador, convencido de que el Negreira puede dar "ese paso adiante" y conseguir el pase a la previa de la Copa del Rey.

El conjunto rojillo afronta así el último partido de la eliminatoria con un único objetivo: ganar y hacerse con la Supercopa Galicia.