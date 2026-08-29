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Deportes

El Compos cierra el verano con una victoria ante el Ourense CF

El conjunto de Carlos de Lerma se impuso por 4-2 en el X Memorial Antonio Bermúdez

Laura Rodríguez
Laura Rodríguez
29/08/2026 16:18
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El Compostela puso el broche a su pretemporada con una victoria ante el Ourense CF (4-2) en el X Memorial Antonio Bermúdez. El conjunto de Carlos de Lerma cerró su preparación con goles, ritmo y buenas sensaciones antes de que llegue la hora de la verdad.

El partido comenzó con el acelerador pisado. En el minuto 3, Edu González aprovechó un penalti provocado por Manu Rivas para adelantar al Compos y estrenar su cuenta goleadora esta pretemporada. La alegría duró poco, ya que dos minutos después Markitos devolvió las tablas al marcador.

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El Compostela no bajó el ritmo y volvió a tomar ventaja en el minuto 30. Miguel Prado apareció para imponerse con un cabezazo en un saque de esquina servido por Manu Rivas y poner el 2-1.

Edu González quería más y encontró el premio antes del descanso. En el minuto 42, el delantero hizo el 3-1 tras recibir el servicio de Antón Guisande, que había ganado la línea de fondo.

Tras el paso por los vestuarios, el Compos siguió buscando el cuarto. Antón Guisande y Manu Rivas tuvieron oportunidades para ampliar la ventaja, pero el Ourense CF volvió a meterse en el partido con un penalti transformado por Domi en el minuto 66.

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Los ourensanos tuvieron entonces la oportunidad de acercarse todavía más, pero apareció Edu Sousa. El guardameta detuvo en el minuto 74 un nuevo penalti y sostuvo la ventaja del conjunto blanquiazul.

El partido tenía guardada una última pincelada. En el minuto 85, Parapar recibió el balón y lo mandó directo a la escuadra con un disparo que puso el broche a la tarde. El capitán, con el brazalete y la calidad que le caracteriza, firmó el definitivo 4-2.

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El Compostela cierra así una pretemporada que ya queda atrás. El próximo domingo 6 llegará la hora de la verdad, con el Marino de Luanco como primer rival liguero en el Vero Boquete.

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