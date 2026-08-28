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Deportes

El Compostela empata ante el Estradense en Arzúa

Buba y Arrojo marcaron los goles del conjunto santiagués, que llegó a ponerse dos veces por delante

Redacción Santiago
28/08/2026 23:05
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El partido el Estradense es el penúltimo antes de que comience la liga
SD Compostela
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El Compostela empató 2-2 ante el Estradense en Arzúa en un nuevo encuentro de pretemporada. El conjunto de Carlos de Lerma se adelantó en la primera mitad gracias a un gol de Buba, que se estrenó como goleador con el primer equipo durante esta preparación.

El delantero recibió el balón en el minuto 32 y superó al guardameta con un disparo alto y cruzado para poner el 1-0, resultado con el que se llegó al descanso.

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Tras el paso por vestuarios, el Estradense igualó el encuentro en el minuto 52 por medio de Porrúa. El Compostela reaccionó y volvió a ponerse por delante diez minutos después, con un tanto de Arrojo.

El atacante aprovechó una indecisión de la defensa rival para recuperar el balón y marcar a placer, consiguiendo también su primer gol de la pretemporada.

El conjunto santiagués no pudo conservar la ventaja y el Estradense volvió a empatar en el minuto 85, dejando el definitivo 2-2.

El Compostela cerrará mañana su pretemporada con el X Memorial Antonio Bermúdez a partir de las 12.00 horas, ante el Ourense CF en el Vero Boquete.

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