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Deportes

Alonso Faure: "Jugar en ACB es un sueño hecho realidad"

El nuevo jugador del Monbus Obradoiro afronta ilusionado su llegada a la máxima categoría y destaca su intención de aportar energía, rebote y juego cerca del aro

Laura Rodríguez
Laura Rodríguez
28/08/2026 12:44
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Alonso Faure jugará por primera vez en ACB con el Obradoiro
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Alonso Faure ya es oficialmente nuevo jugador del Monbus Obradoiro. El pívot alicantino, de 24 años y 2,08 metros, fue presentado este jueves en Santiago después de completar la pasada temporada en Oviedo, donde disputó 31 partidos y promedió más de siete puntos y cinco rebotes.

Su llegada al conjunto compostelano supone también su estreno en la Liga Endesa, un salto que el propio jugador reconoce que supone cumplir uno de los objetivos que se marcó desde pequeño.

"Siempre sueñas con ser jugador profesional y jugar en la ACB, así que es como un sueño hecho realidad", aseguró Faure durante su presentación.

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Formado en las categorías inferiores del Valencia Basket, el interior continuó su formación en el baloncesto universitario estadounidense antes de dar el salto al profesionalismo con el Oviedo. Con el conjunto asturiano alcanzó la Final Four de ascenso a la ACB la pasada campaña y ahora afronta un nuevo reto en Santiago.

"Estoy muy contento de poder dar el salto, además en un club como el Obradoiro y en una ciudad como Santiago", explicó.

Energía, rebote y juego cerca del aro

Faure tiene claro qué puede aportar al equipo. El pívot quiere aprovechar sus principales virtudes para hacerse un hueco en la rotación.

"Dar todo con energía y utilizar mis talentos lo mejor que pueda: rebotear, correr la pista y jugar cerca del aro", señaló cuando fue preguntado por lo que espera de él el cuerpo técnico.

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El jugador reconoce que el salto de categoría exigirá también una adaptación a un baloncesto más físico. "Hay que estar en forma para poder aguantar los potenciales físicos que hay en ACB", apuntó.

Su llegada al Obradoiro se produjo además de manera inesperada. Faure tenía contrato para continuar en Oviedo, pero el conjunto compostelano asumió su cláusula de salida para hacerse con sus servicios. "Fue un poco sorpresa en el último momento, pero muy contento", reconoció.

Una experiencia que le hizo crecer

Antes de regresar a Europa, Faure pasó varios años en Estados Unidos, una etapa que considera importante tanto para su evolución como jugador como para su crecimiento personal.

"Crecí mucho como persona. Fue bastante duro para mí porque fui justo en el momento del COVID y al principio fue un poco duro, con mucho confinamiento", explicó.

La distancia con su familia le obligó a ganar independencia, mientras que el baloncesto universitario estadounidense también le permitió desarrollar especialmente su físico. "Allí es más físico, así que me ayudó también en el aspecto físico y a desarrollarme más", señaló.

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Ahora, ya instalado en Santiago, el jugador afronta sus primeras semanas como obradoirista con buenas sensaciones. Además, la ciudad no le resulta completamente desconocida, hace unos meses realizó el Camino de Santiago junto a sus padres y su hermano.

"Me gustó mucho la ciudad. No es extremadamente grande, pero me gusta bastante, es muy bonita y tiene muy buena arquitectura. Creo que voy a estar muy a gusto en Santiago", afirmó.

También destacó la acogida que ha recibido en el vestuario. "Desde el primer día todo el mundo me ha acogido muy bien, muy buena gente, tanto el staff como los jugadores", añadió.

Faure ya pudo disputar sus primeros minutos con el Obradoiro durante el torneo de Vilagarcía y continúa ahora con la preparación de un equipo que encara su regreso a la máxima categoría.

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