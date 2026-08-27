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Deportes

Luis Penido vuelve a representar a Galicia en Europa

El piloto compostelano disputa este fin de semana en Eslovenia la penúltima cita del Campeonato de Europa de Montaña

Redacción Santiago
27/08/2026 12:47
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El piloto compostelano buscará aprovechar la robustez y agilidad del Mini para seguir sumando puntos en el casillero del Grupo 5 europeo
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El Luis Penido Rally Team afronta este fin de semana la 32.ª GHD "I Feel Slovenia" Ilirska Bistrica, en Eslovenia, séptima cita internacional de la temporada para el equipo santiagués dentro del Campeonato de Europa de Montaña (FIA eHC 2026).

La prueba llega después de la participación de Penido en Saint Ursanne, donde el equipo cerró un balance deportivo positivo y recibió el apoyo de numerosos aficionados gallegos residentes en Suiza y en países limítrofes. El área de asistencia se convirtió durante la competición en un punto de encuentro para los seguidores que acudieron a arropar al piloto compostelano en las distintas mangas cronometradas.

El equipo llega a Eslovenia respaldado también por la fiabilidad de su Mini, que acumula más de 30 carreras consecutivas sin sufrir una avería mecánica. Esta regularidad permitirá a Penido afrontar con confianza el trazado de Ilirska Bistrica, de cinco kilómetros y caracterizado por sus zonas de gran velocidad y sus chicanes técnicas.

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Luis Penido se afianza en el podio europeo tras lograr el quinto puesto en Suiza

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El piloto compostelano buscará aprovechar la robustez y agilidad del Mini para seguir sumando puntos en el casillero del Grupo 5 europeo.

Horarios de la competición

La actividad en la pista de Ilirska Bistrica comenzará el sábado 29 de agosto con dos mangas de entrenamientos, previstas para las 10:00 y las 14:00 horas.

El domingo 30 de agosto se disputarán las dos subidas oficiales de carrera. La primera comenzará a las 08:00 horas, mientras que la segunda y definitiva está programada para las 13:00 horas.

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