Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Ognjen Teofilović, nuevo delantero de la SD Compostela

El atacante serbio, de 1,92 metros, llega cedido por el CD Lugo para aportar potencia, juego aéreo y gol

Laura Rodríguez
Laura Rodríguez
25/08/2026 16:37
G8t8osAWQAA07UC
Ognjen Teofilović en su presentación con el Lugo
CD Lugo
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La SD Compostela ha cerrado la incorporación del delantero serbio Ognjen Teofilović (Belgrado, 2006), que llega cedido por el CD Lugo, de Primera Federación, para reforzar el ataque del conjunto compostelanista.

Con 1,92 metros de altura, Teofilović destaca por su presencia física, su capacidad para jugar de espaldas y su peligro dentro del área. El atacante ofrece un perfil de delantero referencia, aunque también cuenta con recursos para asociarse con sus compañeros y atacar los espacios.

HQWR0A9XUAARa6u

El Compos mira a los ojos a la UD Ourense

Más información

El nuevo jugador del Compostela se formó en las categorías inferiores del Estrella Roja de Belgrado, donde llegó a marcar 24 goles en 28 partidos durante su etapa juvenil. Además, debutó en la UEFA Youth League y fue internacional sub-19 con Serbia.

Tras abandonar su país, Teofilović se incorporó al CD Lugo. La pasada temporada disputó 16 encuentros con el conjunto lucense y anotó tres goles. Durante esta pretemporada también vio puerta en un amistoso frente al Deportivo Fabril.

HQG7nq6XUAAP8k0

El Compos empata ante el Montañeros

Más información

El delantero se incorpora ahora al proyecto dirigido por Carlos de Lerma con el objetivo de continuar su progresión y aportar sus características al ataque del Compostela. Está previsto que se incorpore a los entrenamientos del equipo este miércoles, en la recta final de la pretemporada.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

axudas entidades deportivas

Ames destina 80.000 euros a 23 clubes y asociaciones deportivas
redacción santiago
G8t8osAWQAA07UC

Ognjen Teofilović, nuevo delantero de la SD Compostela
Laura Rodríguez
Screenshot

Todo por decidir para el Negreira
Laura Rodríguez
HQWR0A9XUAARa6u

El Compos mira a los ojos a la UD Ourense
redacción santiago