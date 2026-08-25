Ognjen Teofilović, nuevo delantero de la SD Compostela

Ognjen Teofilović en su presentación con el Lugo CD Lugo

La SD Compostela ha cerrado la incorporación del delantero serbio Ognjen Teofilović (Belgrado, 2006), que llega cedido por el CD Lugo, de Primera Federación, para reforzar el ataque del conjunto compostelanista.

Con 1,92 metros de altura, Teofilović destaca por su presencia física, su capacidad para jugar de espaldas y su peligro dentro del área. El atacante ofrece un perfil de delantero referencia, aunque también cuenta con recursos para asociarse con sus compañeros y atacar los espacios.

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El nuevo jugador del Compostela se formó en las categorías inferiores del Estrella Roja de Belgrado, donde llegó a marcar 24 goles en 28 partidos durante su etapa juvenil. Además, debutó en la UEFA Youth League y fue internacional sub-19 con Serbia.

Tras abandonar su país, Teofilović se incorporó al CD Lugo. La pasada temporada disputó 16 encuentros con el conjunto lucense y anotó tres goles. Durante esta pretemporada también vio puerta en un amistoso frente al Deportivo Fabril.

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El delantero se incorpora ahora al proyecto dirigido por Carlos de Lerma con el objetivo de continuar su progresión y aportar sus características al ataque del Compostela. Está previsto que se incorpore a los entrenamientos del equipo este miércoles, en la recta final de la pretemporada.