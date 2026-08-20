El Victoria FC femenino ya conoce su camino para la próxima temporada

El equipo en el primer amistoso de pretemporada ante wl Victoria CF Victoria FC

La Real Federación Gallega de Fútbol (RFGF) ya ha dado a conocer el calendario de la Tercera Federación Femenina para la próxima temporada, que comenzará el segundo fin de semana de septiembre.

En la próxima temporada, la categoría contará con 14 equipos, dos más que en la campaña pasada. En el grupo estarán varios rivales con los que el Victoria FC ya coincidió la temporada anterior, como Friol, Concello de Boiro, Bergantiños, Domaio, Tomiño, O Val, Orzán, Lóstrego o As Celtas B.

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Precisamente, As Celtas B fue el campeón de la pasada edición, pero no pudo optar al ascenso al contar el primer equipo en Segunda Federación. El Victoria CF fue entonces el encargado de disputar el playoff de ascenso, en el que consiguió subir de categoría. Esta situación benefició también al filial, campeón de Primera Galicia, que esta temporada se incorpora a la Tercera Federación.

En la promoción de ascenso consiguió subir el Atlético San Pedro, tras superar al Rosalía. El conjunto ourensano también consiguió finalmente una plaza en la Tercera Federación tras la reestructuración y la renuncia del Sárdoma a mantener la categoría. A ellos se suma el Atlético Villalonga, descendido de Segunda Federación.

Las rojillas continuarán un año más en Tercera Federación, en la que afrontarán su cuarta temporada desde la creación de la categoría. Anteriormente, el equipo ya había acumulado cuatro campañas en la antigua Primera Nacional, categoría que posteriormente pasó a denominarse Tercera Federación.

26 jornadas por delante

La competición comenzará el fin de semana del 13 de septiembre y terminará el 9 de mayo. Esta temporada, los dos primeros clasificados del grupo ascenderán directamente a Segunda Federación, sin necesidad de disputar un playoff.

La modificación responde a la nueva reestructuración prevista para el fútbol femenino nacional de cara a la temporada 2027/28, cuando Primera Federación pasará a contar con dos grupos y Segunda Federación con cuatro, frente al grupo único y los tres grupos actuales, respectivamente.

Esta situación abre una oportunidad importante para todos los equipos gallegos, que tendrán 26 jornadas para decidir su destino.

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La competición se desarrollará prácticamente todos los fines de semana, aunque habrá varios parones a lo largo de la campaña. No habrá jornada el 29 de noviembre ni durante las fiestas de Navidad, por lo que no se disputarán partidos los fines de semana del 27 de diciembre y del 3 de enero. En la segunda vuelta tampoco habrá competición el 24 de enero ni el 21 de febrero. En marzo habrá dos semanas de parón, las correspondientes a los fines de semana del 21 y del 28, coincidiendo con Semana Santa. En abril tampoco habrá competición el fin de semana del 11.

El camino del Victoria FC comenzará en Vigo. En la primera jornada, el conjunto compostelano visitará al Lóstrego, tercer clasificado de la pasada temporada y uno de los rivales fuertes de la categoría.

El primer partido en casa llegará en la segunda jornada, el fin de semana del 20 de septiembre, con la visita del Atlético Villalonga. El conjunto pontevedrés llega desde una categoría superior, por lo que tampoco será un compromiso sencillo para las rojillas.

En la tercera jornada, el Victoria FC se enfrentará al primer rival de su provincia, el Bergantiños, el 27 de septiembre.

El calendario de competición del Victoria FC Redacción

Continuidad en la plantilla

La mayor parte de la plantilla continuará en el club, aunque también ha habido varias salidas. En total, son cuatro las jugadoras que el club ha anunciado que no continuarán esta temporada.

Natalia Queijo y Xiana Martínez, que llevaban cinco temporadas en el club, tanto en las categorías inferiores como en el equipo sénior, separan sus caminos del conjunto compostelano.

También deja el Victoria Laura Mosquera, que llevaba el mismo número de temporadas defendiendo la camiseta del equipo. La otra baja es Rocío Suárez, que tras una temporada en el club se marcha a tierras coruñesas. La jugadora militará en el Victoria CF B y también estará vinculada al Amarelle de fútbol sala.

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Por otro lado, también hay nuevas llegadas al conjunto compostelano. Sabela Costas se incorpora al Victoria FC procedente del Concello de Boiro.

La plantilla ya ha comenzado su preparación para la nueva campaña. El primer encuentro de pretemporada fue ante el Victoria CF, que se impuso por 5-1. Este fin de semana, las rojillas continuarán con su preparación en el III Torneo Unindo Camiños, donde estarán encuadradas en el Grupo B.

El conjunto compostelano disputará sus partidos en horario de tarde y debutará a las 16:00 horas ante el SC Vitória. En el mismo grupo estarán también el FC Famalicão, el RC Celta y el Victoria CF. Por su parte, el Grupo A estará formado por Bergantiños, Friol, Sport Extremadura, SC Braga y Deportivo.