Michael Caicedo se suma al Obradoiro durante la pretemporada

Caicedo con la selección española Instagram (@michael.ngi)

El Monbus Obradoiro incorpora a Michael Caicedo para reforzar los entrenamientos durante la pretemporada. El alero español se suma desde ya al trabajo del conjunto dirigido por Diego Epifanio, en un acuerdo que tendrá una duración de un mes.

La llegada de Caicedo permitirá al técnico obradoirista ampliar sus efectivos durante una fase de preparación marcada por las ausencias internacionales. La ventana FIBA de finales de agosto impedirá a Epifanio contar con Diogo Brito, Efe Abogidi, Joel Soriano, Leo Meindl y Caleb Agada, convocados por sus respectivas selecciones.

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Caicedo ayudará así al Obradoiro a mantener el ritmo de trabajo mientras el equipo continúa preparando el inicio de la competición, previsto para el 26 de septiembre.

La incorporación tiene carácter temporal y está enfocada exclusivamente a reforzar la dinámica de entrenamientos durante estas semanas de pretemporada.