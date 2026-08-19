El Compos empata ante el Montañeros

El once titular del Compostela para el partido ante el Montañeros Nacho Castaño. SD Compostela

El Compostela empató (1-1) ante el Atlético Coruña Montañeros en un nuevo amistoso de pretemporada. El partido, que estaba previsto en Vista Alegre, tuvo que trasladarse al Anexo San Lázaro II por el estado del terreno de juego y se disputó a puerta cerrada.

Parapar adelantó al Compos en el minuto 18 tras una buena subida de Mario Hermo. El extremo ya había tenido dos buenas ocasiones y a la tercera no perdonó para poner el 0-1.

Tras el descanso, Carlos de Lerma movió el banquillo para repartir minutos. En el 60, Edu González superó al portero y cedió para Álex Gil, pero un defensa evitó el segundo sobre la línea.

Edu Sousa también tuvo su momento en el 77, cuando detuvo un penalti al conjunto coruñés. El Montañeros terminó encontrando el empate en el 85 para dejar el marcador en el definitivo 1-1.

La preparación del Compostela continúa el sábado en Val do Dubra donde se medirán a la UD Ourense, que militará este curso en Primera Federación.