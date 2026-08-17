Luis Penido se afianza en el podio europeo tras lograr el quinto puesto en Suiza

El equipo compostelano compitió con su Mini JCW N2 Cedida

El piloto gallego Luis Penido logró este fin de semana una trabajada quinta posición absoluta dentro de su categoría en la prueba disputada en Saint Ursanne (Suiza), un resultado que le permite sumar 10 puntos en el Campeonato de Europa de Montaña (FIA eHC).

El resultado refuerza además la posición de Penido en la clasificación provisional del Grupo 5, donde se mantiene en la tercera plaza a falta de dos pruebas para el final del campeonato.

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Para afrontar la exigente cita suiza, el equipo compostelano compitió con su Mini JCW N2, que ofreció un buen rendimiento durante todo el fin de semana. La regularidad del vehículo permitió a Penido mantener un ritmo competitivo en las diferentes mangas oficiales y terminar entre los mejores de su categoría.

El equipo afronta ahora las dos últimas citas del certamen, que se disputarán en Eslovenia y Croacia. Serán dos pruebas decisivas para intentar conservar el puesto de podio y cerrar otra temporada destacada en el Campeonato de Europa de Montaña.

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Penido destacó el valor de encontrarse entre los tres primeros del Grupo 5 a estas alturas del campeonato y recordó que todavía queda trabajo por delante para completar el objetivo. El piloto compostelano confía en mantener la competitividad mostrada durante la temporada para luchar por un nuevo resultado destacado en las dos últimas carreras.