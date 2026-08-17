El Negreira pierde ante el Guntín pero se mete en la final de la Supercopa

Fran Raviña introdujo varias novedades en el once inicial respecto al partido de ida SD Negreira

El Negreira estará en la final de la Supercopa Galicia después de hacer valer el 4-0 conseguido en el encuentro de ida. Los rojillos perdieron este domingo por 2-1 ante el Guntín en Ladairo, pero el resultado de la primera semifinal les permitió cerrar la eliminatoria con un 5-2 en el global.

El conjunto lucense se adelantó en el minuto 23 con un tanto de Pablo González y volvió a marcar en el 76 por medio de José López. Con el 2-0, el Guntín se quedó a dos goles de igualar la eliminatoria, pero el Negreira consiguió reducir distancias en el tiempo añadido.

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Pablo Raviña fue el encargado de marcar el 2-1 en el minuto 96, cuando el encuentro encaraba ya sus últimos instantes. Antes, en el 89, Xabi Sánchez había sido expulsado y dejó al conjunto negreirés con diez jugadores.

Fran Raviña introdujo varias novedades en el once inicial respecto al partido de ida. José Dacuña ocupó la portería en lugar de Berdullas y también entraron desde el inicio Izan Márquez, Sanín, Diego Fuentes, Adrián Pereira y Juan Diego. Solo cinco jugadores repitieron titularidad en los dos encuentros: Liñares, Rulo, Joel Lagares, Hugo Suárez e Iván Calvo. Además, Alberto Freire no estuvo en esta ocasión.

El Auriense será el rival en la final

El Negreira se enfrentará al Auriense en la final de la Supercopa Galicia. El conjunto ourensano consiguió el pase tras una eliminatoria muy igualada ante el Alertanavia. El Auriense ganó 1-2 en la ida, pero el Alertanavia se impuso por el mismo resultado en la vuelta, dejando el global en 3-3. Finalmente, el Auriense se llevó la tanda de penaltis por 5-4 y selló su presencia en la final.

Este última fase también se disputará a doble partido. El encuentro de ida se jugará en el Municipal Jesús García Calvo, donde el Negreira volverá a inciar como local.