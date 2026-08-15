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Deportes

El Negreira busca cerrar su pase a la final de la Supercopa

Los rojillos parten con una ventaja de 4-0 ante el Guntín antes de visitar este domingo el campo de Ladairo

Laura Rodríguez
Laura Rodríguez
15/08/2026 18:00
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Iván Calvo nunha disputa de balón do partido de ida
Marina Suárez (@marina.golframes)
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El 4-0 de la ida deja al Negreira con una ventaja importante para afrontar el encuentro de vuelta de las semifinales de la Supercopa Galicia. Los rojillos visitarán este domingo el campo de Ladairo, donde a partir de las 19.00 horas buscarán hacer valer la renta conseguida en el Municipal Jesús García Calvo y sellar su presencia en la final.

El Guntín afrontará el encuentro con la necesidad de darle la vuelta al 4-0 de la ida. El conjunto lucense buscará aprovechar el factor campo para complicar el pase del Negreira a la final.

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El Negreira domina para dejar la final de la Supercopa a un paso

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Tras el encuentro de ida, Alberto Freire valoró las buenas sensaciones del equipo, aunque también apuntó algunos aspectos que todavía pueden mejorar. El capitán destacó el trabajo con balón y las ocasiones generadas por las bandas, pero señaló que deben ser "un pouco máis ordenados" a la hora de presionar. Con apenas 15 o 20 días de entrenamientos, Freire recordó que "o bo desto é que temos marxe de mellora".

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El Negreira recibe al Guntín para encaminar la Supercopa

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El técnico, Fran Raviña, también reconoció tras la ida que el resultado pudo ser todavía más amplio, aunque destacó la capacidad del Guntín para competir durante diferentes fases del encuentro. "Podemos ou debemos meter dous goles máis para ir con máis tranquilidade", explicó.

El Auriense también parte con ventaja

La otra semifinal llega mucho más abierta al partido de vuelta. El Auriense ganó 1-2 al Alertanavia en la ida y ahora buscará hacer bueno el marcador en su campo. Los pontevedreses, por su parte, tendrán que ganar en Ourense este domingo a las 20.00 horas si quieren darle la vuelta a la eliminatoria.

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