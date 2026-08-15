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Deportes

El Compos se proclama campeón del Triangular Vila de Cambados

Los santiagueses empataron ante el Fabril y se impusieron en los penaltis antes de superar al Arosa

Laura Rodríguez
Laura Rodríguez
15/08/2026 00:07
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El equipo celebra su victoria 
Nacho Castaño
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El Compos se proclamó este viernes campeón del Triangular Vila de Cambados después de imponerse al Fabril en la tanda de penaltis y superar después al Arosa. Los santiagueses continúan así con su preparación de cara a la nueva temporada con dos pruebas de 45 minutos ante dos rivales de nivel.

El primer encuentro ante el Fabril comenzó de la mejor manera posible para el conjunto compostelano. Goris adelantó al Compos en el primer minuto después de aprovechar una asistencia de Edu González. El filial coruñés reaccionó y Ochoa igualó desde el punto de penalti en el minuto 37.

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Dani González estrena la pretemporada del Compostela

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La respuesta santiaguesa fue inmediata. Dos minutos después, Manu Rivas volvió a poner por delante al Compos con un gran gol, aunque el Fabril consiguió empatar de nuevo en el minuto 41. El 2-2 se mantuvo hasta el final de los 45 minutos y el ganador tuvo que decidirse desde los once metros.

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Manu Rivas celebra su gol
Nacho Castaño

La tanda fue interminable y necesitó hasta nueve lanzamientos por equipo. Edu Sousa detuvo el noveno penalti del Fabril y Miguel Prado convirtió el definitivo para darle el triunfo al Compos por 9-8.

Turbi decide ante el Arosa

El segundo encuentro enfrentó al Compos con el Arosa. El título estaba en juego, ya que los rojiblancos también habían superado al Fabril en la tanda de penaltis. El conjunto santiagués continuó repartiendo minutos y dando protagonismo a diferentes jugadores.

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El único gol del encuentro llegó en el minuto 44. Buba protagonizó una buena acción y, después de que Chema consiguiese sacar su disparo, Turbi apareció para aprovechar el rechace y enviar el balón al fondo de la portería.

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