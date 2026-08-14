El Obradoiro regala una camiseta especial a quienes hicieron posible su regreso a la ACB
La prenda se entregará gratuitamente a las personas que participaron en el préstamo Obrad'ouro, una por cada aportación realizada
El Monbus Obradoiro ha presentado una camiseta especial Obrad'ouro como reconocimiento a las personas que participaron en el préstamo participativo que ayudó al club a hacer posible su regreso a la ACB.
La prenda será entregada de forma gratuita a todas las personas que realizaron un préstamo participativo Obrad'ouro, con una camiseta por cada préstamo realizado.
El club explica que la iniciativa pretende agradecer el apoyo recibido en un momento clave para el proyecto y simbolizar la aportación de quienes contribuyeron al objetivo de volver a competir en la máxima categoría del baloncesto español.
Las personas participantes podrán solicitar la camiseta a través del formulario habilitado por el club. El plazo para realizar la solicitud finalizará el jueves 20 a las 23.59 horas.
Desde el Obradoiro agradecen nuevamente la confianza y el compromiso de todas las personas que formaron parte de Obrad'ouro y que contribuyeron al regreso del equipo a la ACB.