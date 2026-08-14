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Deportes

El Obradoiro regala una camiseta especial a quienes hicieron posible su regreso a la ACB

La prenda se entregará gratuitamente a las personas que participaron en el préstamo Obrad'ouro, una por cada aportación realizada

Redacción Santiago
14/08/2026 16:20
La afición del Monbus Obradoiro
La afición del Monbus Obradoiro
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El Monbus Obradoiro ha presentado una camiseta especial Obrad'ouro como reconocimiento a las personas que participaron en el préstamo participativo que ayudó al club a hacer posible su regreso a la ACB.

La prenda será entregada de forma gratuita a todas las personas que realizaron un préstamo participativo Obrad'ouro, con una camiseta por cada préstamo realizado.

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El club explica que la iniciativa pretende agradecer el apoyo recibido en un momento clave para el proyecto y simbolizar la aportación de quienes contribuyeron al objetivo de volver a competir en la máxima categoría del baloncesto español.

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La camiseta exclusiva del Obradoiro 
Cedida

Las personas participantes podrán solicitar la camiseta a través del formulario habilitado por el club. El plazo para realizar la solicitud finalizará el jueves 20 a las 23.59 horas.

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Desde el Obradoiro agradecen nuevamente la confianza y el compromiso de todas las personas que formaron parte de Obrad'ouro y que contribuyeron al regreso del equipo a la ACB.

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