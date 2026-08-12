Luis Penido vuelve a Saint-Ursanne, el escenario donde conquistó el título europeo

Penido afrontará por cuarto año consecutivo la prueba suiza Cedida

El piloto compostelano Luis Penido retoma este fin de semana su participación internacional en el Campeonato de Europa de Montaña (FIA eHC) con una cita especialmente significativa: Saint-Ursanne-Les Rangiers, en Suiza, el trazado donde el año pasado se proclamó campeón de Europa del Grupo 5.

Penido afrontará por cuarto año consecutivo la prueba suiza, que guarda buenos recuerdos para el piloto gallego. Además del título continental conquistado en 2025, en la edición de 2024 logró la quinta posición de su grupo.

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"Saint Ursanne es una carrera sumamente especial para todo el equipo; aquí tocamos el cielo el año pasado al asegurar el título europeo", señala Penido, que llega a la cita después del parón estival y con su Mini revisado.

El objetivo del compostelano será volver a pelear por los primeros puestos del Grupo 5 frente a los especialistas locales. Para ello, buscará aprovechar las jornadas de entrenamientos para ajustar la puesta a punto del vehículo antes de las mangas oficiales.

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La prueba suiza supondrá además la reanudación de un exigente calendario europeo para Penido. El piloto ya ha competido esta temporada en cinco citas celebradas en Austria, España, Portugal, República Checa y Alemania.

La actividad comenzará el sábado 15 de agosto, con las sesiones de entrenamientos libres y cronometrados, mientras que el domingo 16 se disputarán las subidas oficiales que determinarán la clasificación final de la prueba del FIA eHC.