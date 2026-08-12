Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Luis Penido vuelve a Saint-Ursanne, el escenario donde conquistó el título europeo

El piloto compostelano retoma este fin de semana el Campeonato de Europa de Montaña con el objetivo de pelear por los puestos de privilegio del Grupo 5

Redacción Santiago
12/08/2026 16:45
Luis Penido
Penido afrontará por cuarto año consecutivo la prueba suiza
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El piloto compostelano Luis Penido retoma este fin de semana su participación internacional en el Campeonato de Europa de Montaña (FIA eHC) con una cita especialmente significativa: Saint-Ursanne-Les Rangiers, en Suiza, el trazado donde el año pasado se proclamó campeón de Europa del Grupo 5.

Penido afrontará por cuarto año consecutivo la prueba suiza, que guarda buenos recuerdos para el piloto gallego. Además del título continental conquistado en 2025, en la edición de 2024 logró la quinta posición de su grupo.

1000082930

Luis Penido se ve obligado a abandonar tras una salida de pista en Glasbachrennen

Más información

"Saint Ursanne es una carrera sumamente especial para todo el equipo; aquí tocamos el cielo el año pasado al asegurar el título europeo", señala Penido, que llega a la cita después del parón estival y con su Mini revisado.

El objetivo del compostelano será volver a pelear por los primeros puestos del Grupo 5 frente a los especialistas locales. Para ello, buscará aprovechar las jornadas de entrenamientos para ajustar la puesta a punto del vehículo antes de las mangas oficiales.

El vehículo que conduce Luis Penido

Problemas mecánicos alejan a Luis Penido del podio en la República Checa

Más información

La prueba suiza supondrá además la reanudación de un exigente calendario europeo para Penido. El piloto ya ha competido esta temporada en cinco citas celebradas en Austria, España, Portugal, República Checa y Alemania.

La actividad comenzará el sábado 15 de agosto, con las sesiones de entrenamientos libres y cronometrados, mientras que el domingo 16 se disputarán las subidas oficiales que determinarán la clasificación final de la prueba del FIA eHC.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Luis Penido

Luis Penido vuelve a Saint-Ursanne, el escenario donde conquistó el título europeo
redacción santiago
ND-LIGA-ENDESA-J14-OBRADOIRO-RM-ABALDE_RS521201

El Obradoiro arrancará fuera y estrenará Sar ante el Real Madrid
Laura Rodríguez
DSC_0443

El Obradoiro pasa por boxes antes de volver a la ACB
redacción santiago
Screenshot

El Negreira domina para dejar la final de la Supercopa a un paso
Laura Rodríguez