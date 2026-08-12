El Obradoiro arrancará fuera y estrenará Sar ante el Real Madrid

La última vez que el Real Madrid visitó Santiago fue en diciembre de 2023 ADRIAN BAULDE / ACB PHOTO

El Monbus Obradoiro ya tiene la hoja de ruta de su vuelta a la máxima competición española marcada. La competición comienza el 26 de septiembre y el Obra disputará ese día su primer encuentro en la Liga Endesa dos años después, ante el MoraBanc Andorra, a las 19.30 horas.

En sus enfrentamientos históricos, el conjunto compostelano suma 11 victorias por las siete del equipo andorrano. El último precedente en Sar, disputado en mayo de 2024, terminó además con triunfo local por 101-89.

Un reestreno de altura en Sar

El Obradoiro se estrenará ante su afición con uno de los grandes de la competición. El Real Madrid visitará Sar el 4 de octubre, a las 12.30 horas, en la segunda jornada, cuando la afición obradoirista podrá volver a alentar a su equipo en la Liga Endesa. Otro de los grandes partidos de la temporada llegará el 15 de noviembre, cuando visitará al Barcelona en el Palau Blaugrana, en un encuentro fijado para las 17.00 horas.

Los derbis gallegos serán otro de los grandes atractivos de la temporada. El Obradoiro, el Breogán y el Básquet Coruña coincidirán por primera vez en la ACB, algo que no sucedía desde la temporada 1993-94, cuando Galicia contó con tres representantes en la competición: Breogán, Ourense y OAR Ferrol.

El primero llegará el 1 de noviembre, a las 12.00 horas, en pleno puente de Todos los Santos. El Breogán visita el Multiusos do Sar para protagonizar uno de los enfrentamientos con más historia del baloncesto gallego, tanto dentro como fuera de la pista.

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Además, el duelo llega con máxima igualdad en los últimos enfrentamientos. Obradoiro y Breogán suman cuatro victorias cada uno en sus ocho duelos más recientes en la ACB, por lo que el próximo enfrentamiento servirá para desempatar este particular balance. La vuelta se disputará el 2 de mayo en Lugo, también a las 12.00 horas, ya en la jornada 31.

El siguiente duelo gallego llegará el 20 de diciembre, con la visita del Básquet Coruña a Santiago, a las 12.00 horas. Será el primer enfrentamiento entre ambos en la Liga Endesa, después de que el conjunto coruñés debutase en la máxima categoría en la temporada 2024-25. La pasada temporada se midieron en dos ocasiones, con sendas victorias del Obradoiro. El segundo duelo se disputará el 14 de marzo, a la misma hora, en A Coruña.

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El conjunto compostelano estrenará el 2027 en Sar ante el Valencia Basket, vigente campeón de la competición, en un partido que se disputará a las 18.00 horas. La primera vuelta terminará el fin de semana del 9 y 10 de enero, cuando quedará configurada la Copa del Rey 2027. El Obradoiro cerrará esta primera parte de la temporada en Sar, donde recibirá al Casademont Zaragoza el domingo 10 a las 12.00 horas.

En la última jornada de la liga regular, que se disputará entre el 21 y el 23 de mayo, volverá a medirse al Casademont Zaragoza, por lo que terminará la temporada ante el mismo rival con el que cerró la primera vuelta.