El Obradoiro pasa por boxes antes de volver a la ACB

Alonso Faure, uno de los nuevos fichajes, pasó el reconocimiento médico este lunes Monbus Obradoiro

El Monbus Obradoiro ya empieza a ponerse a punto para su regreso a la ACB después de dos temporadas de ausencia. Este lunes, siete jugadores de la primera plantilla pasaron por el Hospital HM Rosaleda para realizar los primeros reconocimientos médicos de la pretemporada.

Alonso Faure, Brandon Childress, Felipe dos Anjos, Yunio Barrueta, Alejandro Galán, Alex Barcello y Olle Lundqvist fueron los primeros en someterse a las pruebas. Este martes será el turno de Sergi Quintela y Caleb Agada, mientras que el resto de jugadores se incorporarán a medida que lleguen a Santiago.

Los reconocimientos, realizados por el cardiólogo Antonio Amaro en coordinación con el médico del equipo, Jesús Marque, incluyeron un electrocardiograma, un ecocardiograma, una ergometría y una analítica completa.

El equipo compostelano continúa así con su puesta a punto antes de afrontar una temporada especial, con el regreso a la máxima categoría del baloncesto español.