El Negreira domina para dejar la final de la Supercopa a un paso

El Negreira en la Copa Deputación de A Coruña SD Negreira

El Negreira consiguió una amplia ventaja en su campo de cara a la vuelta de las semifinales de la Supercopa Galicia, que se disputará en el Ladairo. Los goles de Alberto Freire, Samu Dopazo, Xabi Sánchez y Diego Fuentes, unidos a las tres asistencias de Rulo, permitieron a los rojillos imponerse por 4-0 al Guntín y dar un paso importante hacia una nueva final.

El Guntín saltó al Municipal Jesús García Calvo dispuesto a plantar cara a un rival de superior categoría. Sin embargo, los locales no tardaron en hacerse con el control del encuentro. En el minuto 2, Rulo desbordó por la banda y puso un centro preciso al área, donde apareció el capitán Alberto Freire para abrir el marcador con un cabezazo.

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Los lucenses no bajaron los brazos y trataron de competir cada balón, llegando incluso a aprovechar algunos despistes del Negreira para acercarse a la portería local. En defensa, el Guntín también consiguió contener durante varios minutos las llegadas de los rojillos, aunque el conjunto negreirés continuó dominando el juego.

El segundo tanto llegó de nuevo con Rulo como protagonista. El jugador volvió a recorrer su banda y puso otro centro al área, donde encontró a Samu Dopazo, que no perdonó para colocar el 2-0 en el marcador. Con esa ventaja se llegó al descanso.

Misma dinámica

La segunda parte mantuvo el guion de la primera. El Negreira volvió a instalarse en campo rival y buscó ampliar su ventaja desde los primeros minutos. La insistencia tuvo premio cuando Freire, en el 47, encontró dentro del área a Xabi Sánchez, que, tras su llegada en carrera, se encargó de convertir la ocasión en el tercer tanto de los locales.

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El cuarto y definitivo llegó tras otra acción de Rulo. El atacante buscó esta vez su propio gol, pero el guardameta visitante consiguió detener su lanzamiento. El rechace quedó suelto dentro del área y Diego Fuentes, atento a la jugada, aprovechó para marcar el 4-0 definitivo.

Con esta renta, el Negreira afrontará la próxima semana la vuelta de la semifinal en el Ladairo. Los rojillos parten con una ventaja importante para buscar su presencia en una nueva final de la Supercopa Galicia.