El Negreira recibe al Guntín para encaminar la Supercopa

El Negreira levantado la Copa Deputación da Coruña SD Negreira

Este domingo (19.00 horas), el Jesús García Calvo reanuda su actividad para recibir al Guntín en la semifinal de la Supercopa Galicia, de la que el Negreira es vigente campeón.

Los de Fran Raviña intentarán repetir la épica del año pasado, después de ser campeones de la Copa do Sar y de la Copa Deputación de A Coruña, buscarán ganar la Supercopa para tener la oportunidad de volver a disputar la Copa del Rey.

Para ello tendrán que superar al campeón de la Copa Diputación de Lugo en una eliminatoria a doble partido. Los lucenses llegan a esta competición después de superar al Ribadeo en la final de la copa provincial.

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El rey de los penaltis

Los guntinenses consiguieron la hazaña tras superar a cuatro de sus rivales en los penaltis. En la previa dejaron atrás al Iberia. El tiempo reglamentario terminó 0-0 y tuvieron que acudir a los penaltis para continuar en el campeonato.

Después llegó el Pol, en esta ocasión con un 1-1 tras los 90 minutos, y de nuevo los once metros le hicieron seguir soñando.

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El Chantada, en los cuartos, fue el único conjunto al que ganaron durante el partido, por 3-1. En las semifinales se vieron las caras con el Monterroso, con un 0-0 que volvió a resolverse desde el punto de penalti, permitiendo al Guntín alcanzar la final.

En el último encuentro se enfrentaron al Ribadeo. En el minuto 1, el goleador del equipo, Daniel Pérez, puso el resultado a su favor, pero nueve minutos después el conjunto ribadense igualó el marcador. El resultado ya no cambiaría y el Guntín acabaría ganando 4-5 en los penaltis.

Así llega el rival

El conjunto lucense mantiene a Germán Campos en el banquillo y a buena parte del bloque, aunque también ha sufrido algunas bajas importantes. El capitán Tomás no continuará después de ocho temporadas en el club. También se marchó el portero Iker Rodal, protagonista en varias de las tandas de penaltis que llevaron al equipo a conquistar la Copa Diputación de Lugo.

En cuanto a las incorporaciones, el Guntín ha fichado al portero Raúl Díaz, procedente del CP Casás, y al atacante Álex Goás, que llega desde el CD Castro.

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Además, el club ha confirmado la continuidad de buena parte de su plantilla, con renovaciones como las de Álvaro Buján, Brais Barreira, Álex Vázquez, Mateo Celeiro, Rubén Seijas, Dani Pérez, Luis Villasante, José López, Borja Fernández, Pablo González, Nadir Abdelaziz , Xoel Irimia, Samuel Senande, Javier Darriba, Ilian Ares y Andrés Vázquez.

Entre ellos destaca Dani Pérez, que fue el máximo goleador del Guntín la pasada temporada con nueve tantos. También continúa Mateo Celeiro, que aportó seis goles desde la defensa.

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El Negreira tendrá enfrente, por tanto, a un Guntín que llega a la Supercopa con el impulso de haberse proclamado campeón provincial. Sobre el papel, el conjunto local parte con ventaja por la diferencia de categoría, después de que el Guntín terminase séptimo en Primera Futgal la pasada temporada y el Negreira ocupase la tercera posición en Preferente y disputase el play-off de ascenso a Tercera Federación.

En la otra semifinal, el Auriense, campeón de Ourense, viajará al Federativo de Coia para medirse al Alertanavia a partir de las 20.00 horas.