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Deportes

Dani González estrena la pretemporada del Compostela

El centrocampista cántabro marcó ante el Lalín el gol que dio al equipo el VII Trofeo Vila de Padrón

Redacción Santiago
08/08/2026 21:53
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El Compostela posa con el VII Trofeo Vila de Padrón tras imponerse al Lalín
Nacho Castaño
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El Compostela se proclamó campeón del VII Trofeo Vila de Padrón tras superar al Lalín gracias a un solitario gol de Dani González en el minuto 24. El tanto abrió la cuenta goleadora del equipo de Carlos de Lerma en esta pretemporada y le dio su primer triunfo del verano,  además de dejar la portería a cero.

Dani González, uno de los doce fichajes del Compostela este verano, llegó procedente del Arenteiro y se estrenó como titular en el Novo Campo do Doce.

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La SD Compostela incorpora a Dani González para reforzar el centro del campo

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Tras el descanso, el técnico realizó varios cambios. Mario Hermo, Manu Rivas, Goris, Álex Gil, Antón Guisande y Edu González entraron al terreno de juego. En el minuto 68 también se produjo el debut de Iago Mera, que sustituyó a Edu Sousa en la portería.

En los últimos minutos entraron también Martiño Saa, Xoán Castro y Antón Diéguez. Unai Peón fue el único jugador del Compostela que disputó el encuentro completo.

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