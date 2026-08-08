Dani González estrena la pretemporada del Compostela

El Compostela posa con el VII Trofeo Vila de Padrón tras imponerse al Lalín Nacho Castaño

El Compostela se proclamó campeón del VII Trofeo Vila de Padrón tras superar al Lalín gracias a un solitario gol de Dani González en el minuto 24. El tanto abrió la cuenta goleadora del equipo de Carlos de Lerma en esta pretemporada y le dio su primer triunfo del verano, además de dejar la portería a cero.

Dani González, uno de los doce fichajes del Compostela este verano, llegó procedente del Arenteiro y se estrenó como titular en el Novo Campo do Doce.

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Tras el descanso, el técnico realizó varios cambios. Mario Hermo, Manu Rivas, Goris, Álex Gil, Antón Guisande y Edu González entraron al terreno de juego. En el minuto 68 también se produjo el debut de Iago Mera, que sustituyó a Edu Sousa en la portería.

En los últimos minutos entraron también Martiño Saa, Xoán Castro y Antón Diéguez. Unai Peón fue el único jugador del Compostela que disputó el encuentro completo.