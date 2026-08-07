El Obradoiro mantiene el cuerpo técnico del ascenso para su regreso a la ACB

El Obradoiro mantiene el bloque que consiguió el ascenso y confía en la estabilidad del proyecto Monbus Obradoiro

El Monbus Obradoiro afrontará su regreso a la Liga ACB con el mismo cuerpo técnico que logró el ascenso la pasada temporada desde Primera FEB. El club apuesta por mantener la continuidad del equipo de trabajo liderado por Diego Epifanio.

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Junto al entrenador principal continuarán los asistentes Fran Hernández y Alberto Codeso. El cuerpo técnico lo completan Rubén Vieira como preparador físico, Alexandre Fernández y Adrián Ameneiro como fisioterapeutas, Jesús Marque como médico, Rubén Domínguez como psicólogo y Jordi Izquierdo como delegado del equipo.

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Con esta decisión, el Obradoiro mantiene el bloque que consiguió el ascenso y confía en la estabilidad del proyecto para afrontar la temporada de su regreso a la máxima categoría del baloncesto español.