El Monbus Obradoiro pone en marcha su nuevo equipo U22

Jugadores del Balidea Obradoiro celebrando el título gallego cadete en Sar Monbus Obradoiro

El Monbus Obradoiro estrenará esta temporada su nuevo equipo U22, un proyecto con el que el club busca reforzar la formación de jóvenes jugadores y facilitar su progresión hacia el primer equipo. El conjunto comenzará la pretemporada la semana del 17 de agosto con los reconocimientos médicos y las primeras sesiones de entrenamiento.

El filial, dirigido por Martín Guerreiro, competirá en el Grupo B de la primera fase del campeonato, donde se enfrentará a Bilbao Basket, Unicaja Alhaurín de la Torre, Amara Lleida, Kids&Us Manresa, Joventut Badalona y UCAM Murcia Juver.

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El equipo estará dirigido por Martín Guerreiro, que afronta su sexta temporada en el club y acumula tres campañas como entrenador en Tercera FEB. El cuerpo técnico lo completan Jesús Montero y Pablo Cereijo como entrenadores ayudantes, Ángel Parada como preparador físico y Julio Santiago como fisioterapeuta.

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La plantilla estará integrada por los bases Álvaro Soneira y Pedro Baddini; el base/escolta Pablo Rodríguez; los aleros Hugo Sánchez y Hadrián Mateo; el escolta/alero Miquel González de Ubieta; los ala-pívots Mateo Cambón y Louis Riga; y el interior Illya Butenko. El equipo se completará con jugadores procedentes de la cantera obradoirista.