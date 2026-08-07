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Deportes

El Monbus Obradoiro pone en marcha su nuevo equipo U22

El filial comenzará la pretemporada el 17 de agosto bajo la dirección de Martín Guerreiro y competirá en el Grupo B

Redacción Santiago
07/08/2026 16:04
Jugadores del Balidea Obradoiro celebrando el título gallego cadete en Sar
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El Monbus Obradoiro estrenará esta temporada su nuevo equipo U22, un proyecto con el que el club busca reforzar la formación de jóvenes jugadores y facilitar su progresión hacia el primer equipo. El conjunto comenzará la pretemporada la semana del 17 de agosto con los reconocimientos médicos y las primeras sesiones de entrenamiento.

El filial, dirigido por Martín Guerreiro, competirá en el Grupo B de la primera fase del campeonato, donde se enfrentará a Bilbao Basket, Unicaja Alhaurín de la Torre, Amara Lleida, Kids&Us Manresa, Joventut Badalona y UCAM Murcia Juver.

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El equipo estará dirigido por Martín Guerreiro, que afronta su sexta temporada en el club y acumula tres campañas como entrenador en Tercera FEB. El cuerpo técnico lo completan Jesús Montero y Pablo Cereijo como entrenadores ayudantes, Ángel Parada como preparador físico y Julio Santiago como fisioterapeuta.

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La plantilla estará integrada por los bases Álvaro Soneira y Pedro Baddini; el base/escolta Pablo Rodríguez; los aleros Hugo Sánchez y Hadrián Mateo; el escolta/alero Miquel González de Ubieta; los ala-pívots Mateo Cambón y Louis Riga; y el interior Illya Butenko. El equipo se completará con jugadores procedentes de la cantera obradoirista.

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