El Monbus Obradoiro arrancará la pretemporada el 10 de agosto con cinco amistosos confirmados

El Monbus Obradoiro en un partido del pasado curso ante el Alicante Monbus Obradoiro

El Monbus Obradoiro iniciará la pretemporada 2026/27 la semana del 10 de agosto, cuando la plantilla comenzará los reconocimientos médicos y las primeras sesiones de entrenamiento para preparar su regreso a la Liga Endesa.

En el inicio de los entrenamientos estarán disponibles los jugadores Alonso Faure, Brandon Childress, Felipe dos Anjos, Yunio Barrueta, Alejandro Galán, Alex Barcello, Olle Lundqvist, Sergi Quintela y Caleb Agada, mientras que los internacionales se incorporarán una vez concluyan sus compromisos con sus respectivas selecciones. En estas primeras sesiones, el cuerpo técnico contará también con el apoyo de varios jugadores del equipo U22 para completar el trabajo del grupo.

Efe Abogidi llega al Monbus Obradoiro Más información

El conjunto compostelano disputará cinco citas de preparación antes del inicio de la competición oficial. Debutará el 25 de agosto ante el Leyma Coruña en el Torneo San Roque de Vilagarcía de Arousa y posteriormente se medirá al Asisa Joventut (29 de agosto), participará en la Copa Galicia (5 y 6 de septiembre) y en el Torneo EncestaRías (11 y 12 de septiembre). La pretemporada concluirá el 20 de septiembre con la presentación del equipo en el Multiusos Fontes do Sar frente al Unicaja Málaga.