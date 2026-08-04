El Negreira defenderá el título de la Supercopa Galicia ante el Guntín

El Negreira consiguió el pase a la Supercopa tras ganar el pasado fin de semana ante el San Tirso, en la semifinal, y al Muxía SD Negreira

La Real Federación Galega de Fútbol dio a conocer el pasado lunes el cuadro de la Supercopa Galicia, competición que enfrenta a los campeones de las cuatro provincias gallegas.

En una de las semifinales, el Negreira, campeón de la Copa Diputación de A Coruña, se medirá al Guntín, vencedor de la Copa Diputación de Lugo. En la otra eliminatoria se enfrentarán el Alertanavia, representante de Pontevedra, que disputará la competición como subcampeón tras la renuncia del Portonovo, ascendido a Tercera Federación y sin derecho a disputar la fase previa de la Copa del Rey, y el Auriense (antes Cented Academy), campeón de la provincia de Ourense.

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El Negreira logró el billete para la Supercopa Galicia tras proclamarse campeón de la Copa Diputación de A Coruña. El conjunto coruñés superó al San Tirso en la tanda de penaltis, después de que el encuentro concluyera con empate, y revalidó el título provincial al imponerse con claridad al Muxía por 4-0 en la final.

El conjunto negreirés defenderá además el título conquistado la pasada temporada. Entonces eliminó al Velle, de Ourense, con un global de 4-0 en semifinales, tras imponerse por 0-3 en la ida y por 1-0 en la vuelta. Ya en la final, superó por la mínima al Cultural Areas después de empatar sin goles en el primer encuentro y decidir la eliminatoria en García Calvo con un tanto de Gonzalo Suárez.

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La conquista de aquella Supercopa permitió al Negreira disputar la fase previa de la Copa del Rey. El conjunto coruñés superó al Textil Escudo para acceder a la primera eliminatoria del torneo, en la que recibió en el García Calvo a la Real Sociedad.

Los horarios de las semifinales todavía están pendientes de confirmación por parte de la RFGF y se darán a conocer en los próximos días.