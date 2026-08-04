Efe Abogidi llega al Monbus Obradoiro

Efe Abogidi proviene de los RGV Vipers RGV VIPERS

El Monbus Obradoiro ha cerrado su plantilla con la incorporación de Efe Abogidi. El interior nigeriano, de 24 años y 2,08 metros de altura, se suma al equipo compostelano tras completar su etapa en los Rio Grande Valley Vipers, conjunto de la NBA G League.

Abogidi puede actuar tanto en la posición de ala-pívot como de pívot y destaca por sus condiciones físicas, su intensidad defensiva y su capacidad para aportar en diferentes facetas del juego.

Durante la última temporada con los Rio Grande Valley Vipers mostró su capacidad para contribuir en ambos lados de la cancha, con presencia en el rebote, intimidación defensiva y movilidad para defender distintos perfiles de jugadores.

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Antes de su llegada al baloncesto profesional, el jugador nigeriano se formó en la NBA Academy África y en la NBA Global Academy de Australia. Posteriormente dio el salto al baloncesto universitario estadounidense, donde jugó con Washington State.

Con esta incorporación, el Monbus Obradoiro suma a su plantilla un jugador con experiencia en la NBA G League y un perfil de interior con capacidad para jugar en diferentes posiciones.