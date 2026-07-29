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Deportes

Turbi formará parte del primer equipo del Compos

El extremo compostelano, formado en la cantera blanquiazul, continuará su progresión a las órdenes de Carlos de Lerma tras completar su etapa juvenil

Laura Rodríguez
Laura Rodríguez
29/07/2026 16:29
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Turbi, que ya formó parte del equipo en la pasada pretemporada, se convierte en jugador del primer equipo
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Adrián de la Fuente López, "Turbi" (Santiago de Compostela, 2007), formará parte del primer equipo de la SD Compostela después de completar su etapa en el Juvenil División de Honor. El canterano, que ya venía trabajando desde el inicio de la pretemporada con el conjunto dirigido por Carlos de Lerma, da así el salto definitivo a la primera plantilla.

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Turbi es un futbolista polivalente que puede actuar por ambas bandas y en cualquiera de las posiciones de tres cuartos de campo. Destaca por su velocidad, capacidad de desborde y habilidad para generar peligro tanto en el uno contra uno como atacando espacios.

El jugador llegó a la cantera compostelanista en edad juvenil, primero jugó en el  Conxo Santiago, y posteriormente promocionó al División de Honor del Compos, donde fue una pieza importante en las dos últimas temporadas para lograr la permanencia del equipo en la máxima categoría del fútbol juvenil.

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Además, durante las últimas campañas fue un habitual en los entrenamientos del primer equipo e incluso participó en la pretemporada anterior, en la que consiguió marcar un gol. Con solo 19 años, el club confía en su margen de crecimiento y en que continúe desarrollándose dentro del proyecto deportivo de la SD Compostela.

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