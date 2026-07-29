El Obradoiro ficha al internacional dominicano Joel Soriano

Soriano destaca por su capacidad física, su dominio del rebote, su presencia en la pintura y su intensidad en ambos lados de la cancha Instagram Joel Soriano

Joel Soriano ya es nuevo jugador del Monbus Obradoiro. El pívot internacional con la República Dominicana, de 26 años y 2,08 metros de altura, llega a Santiago para reforzar el juego interior del conjunto obradoirista tras su paso por la Liga Endesa y el baloncesto alemán.

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Soriano destaca por su capacidad física, su dominio del rebote, su presencia en la pintura y su intensidad en ambos lados de la cancha. Nacido en Yonkers (Nueva York), desarrolló gran parte de su formación en el baloncesto universitario estadounidense, donde defendió los colores de Fordham y St. John's, consolidándose como uno de los interiores más destacados de la conferencia Big East. Posteriormente inició su carrera profesional en la G League y en la liga de Puerto Rico antes de dar el salto al baloncesto europeo.

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En las dos últimas temporadas ha competido en la Liga Endesa con Valencia Basket y Casademont Zaragoza. El pasado curso lo terminó en el Ratiopharm Ulm alemán, con el que disputó 12 encuentros de la Bundesliga y firmó unos promedios de 9,9 puntos, 4,2 rebotes y 16,6 minutos por partido, confirmando su capacidad para generar impacto en la pintura.