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Deportes

El Obradoiro ficha al internacional dominicano Joel Soriano

El pívot, de 26 años y 2,08 metros, llega a Santiago tras competir en la Liga Endesa y la Bundesliga alemana.

Redacción Santiago
29/07/2026 16:14
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Soriano destaca por su capacidad física, su dominio del rebote, su presencia en la pintura y su intensidad en ambos lados de la cancha
Instagram Joel Soriano
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Joel Soriano ya es nuevo jugador del Monbus Obradoiro. El pívot internacional con la República Dominicana, de 26 años y 2,08 metros de altura, llega a Santiago para reforzar el juego interior del conjunto obradoirista tras su paso por la Liga Endesa y el baloncesto alemán.

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El Monbus Obradoiro refuerza su juego interior con el fichaje de Alonso Faure

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Soriano destaca por su capacidad física, su dominio del rebote, su presencia en la pintura y su intensidad en ambos lados de la cancha. Nacido en Yonkers (Nueva York), desarrolló gran parte de su formación en el baloncesto universitario estadounidense, donde defendió los colores de Fordham y St. John's, consolidándose como uno de los interiores más destacados de la conferencia Big East. Posteriormente inició su carrera profesional en la G League y en la liga de Puerto Rico antes de dar el salto al baloncesto europeo.

Brandon Childress

Brandon Childress dirigirá el juego del Obradoiro

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En las dos últimas temporadas ha competido en la Liga Endesa con Valencia Basket y Casademont Zaragoza. El pasado curso lo terminó en el Ratiopharm Ulm alemán, con el que disputó 12 encuentros de la Bundesliga y firmó unos promedios de 9,9 puntos, 4,2 rebotes y 16,6 minutos por partido, confirmando su capacidad para generar impacto en la pintura.

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