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Deportes

Rubén Vilela, nuevo fichaje para la defensa del Compos

El central de 21 años llega del Deportivo Fabril tras lograr el ascenso a Primera Federación la pasada temporada

Laura Rodríguez
Laura Rodríguez
28/07/2026 16:28
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El central llega procedente del Fabril, con el que logró el ascenso a Primera Federación la pasada temporada
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Tras las incorporaciones de Manu Rivas y Mario Hermo, la SD Compostela vuelve a apostar por la juventud para reforzar su línea defensiva con la llegada de Rubén Vilela. El central llega procedente del Fabril, con el que logró el ascenso a Primera Federación la pasada temporada. 

El defensa, de 21 años y con ficha sub-23, reforzará la zaga compostelanista con el objetivo de seguir creciendo en su trayectoria deportiva.

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La SD Compostela incorpora a Dani González para reforzar el centro del campo

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Formado en la cantera del Deportivo de A Coruña desde categoría infantil, Vilela se consolidó en el filial blanquiazul, con el que la pasada campaña disputó once partidos oficiales, ocho de ellos como titular, contribuyendo al ascenso del equipo. 

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Mario Hermo vuelve al Compostela tras su etapa en la cantera del Deportivo

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El nuevo jugador del Compos destaca por su contundencia defensiva, su seguridad en el juego aéreo, su buena salida de balón y su capacidad táctica.

Antes de regresar al Fabril, el central jugó cedido una temporada en la Sarriana, conjunto con el que también consiguió el ascenso a Segunda Federación tras participar en 28 encuentros y superar el millar de minutos sobre el terreno de juego.

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Con dos ascensos consecutivos en su trayectoria, Vilela ya se ha incorporado a los entrenamientos dirigidos por Carlos de Lerma. Desde el club destacan su progresión en las dos últimas campañas y confían en que aporte juventud, solidez y proyección a la defensa.

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