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Deportes

La SD Compostela incorpora a Dani González para reforzar el centro del campo

El jugador cántabro llega procedente del Arenteiro, de Primera Federación, tras destacar en el Rayo Cantabria y sumar experiencia en categorías superiores

Laura Rodríguez
Laura Rodríguez
27/07/2026 16:14
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Dani González con el Arenteiro
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El Compostela ha anunciado una nueva incorporación, la de Dani González García, centrocampista cántabro de 24 años que llega procedente del CD Arenteiro, de Primera Federación.

Según destaca el club, Dani González es un centrocampista dinámico, con buen manejo de balón, recorrido y capacidad para adaptarse a diferentes registros de juego. La entidad blanquiazul también resalta su intensidad en el juego sin balón y su facilidad para incorporarse al ataque desde la segunda línea.

Formado en las categorías inferiores del Real Racing Club, el nuevo jugador blanquiazul destacó durante cinco temporadas en el Rayo Cantabria, filial racinguista, donde disputó 149 encuentros y marcó 28 goles. En su última campaña en el conjunto cántabro participó en 34 partidos, 33 de ellos como titular, con 11 tantos y seis asistencias.

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Rafa Vicente aportará su experiencia en el centro del campo del Compos

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La pasada temporada dio el salto a Primera Federación con el Arenteiro, con el que disputó 32 encuentros oficiales, 30 de liga, acumulando experiencia en una categoría de máxima exigencia.

La SD Compostela incorpora así a un centrocampista con recorrido, capacidad ofensiva y polivalencia para reforzar la medular del equipo de cara al nuevo curso.

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