El Ribeiras do Tambre logra siete podios en la V Regata Provincial de Ames

La regata reunió a 245 deportistas de once clubes de la provincia Concello de Ames

El club Ribeiras do Tambre firmó una destacada actuación en la V Regata Provincial de Ames, disputada el pasado sábado en la playa fluvial de Tapia, al conseguir siete puestos de podio y finalizar tercero en la clasificación general por equipos.

Las victorias del conjunto amesán llegaron de la mano de Lucía García, en la categoría Alevín B K1; Daniel García, en Infantil B K1; y Hugo Leis, en Cadete K1. Además, Marco y Mateo fueron segundo y tercero en Benjamín B K1; Nuno logró la segunda posición en Alevín A K1 y Xián fue segundo en Cadete K1.

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La regata reunió a 245 deportistas de once clubes de la provincia y fue la segunda prueba del V Circuito de Piragüismo de la Diputación de A Coruña para las categorías de base. La competición, disputada sobre un recorrido de 1.500 metros en el río Tambre, estuvo organizada por la Diputación, el Ribeiras do Tambre, la Federación Galega de Piragüismo y el Concello de Ames.

La concejala de Deportes, Susana Señorís, destacó el ambiente vivido durante la jornada y puso en valor la apuesta del municipio por el piragüismo y el deporte base.