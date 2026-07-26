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Deportes

Brandon Childress dirigirá el juego del Obradoiro

El base estadounidense, de 28 años, llega procedente del Bursaspor tras firmar una destacada temporada en la liga turca

Redacción Santiago
26/07/2026 16:43
Brandon Childress
El Monbus Obradoiro ha reforzado su plantilla con la incorporación de Brandon Childress
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El Monbus Obradoiro ha reforzado su plantilla con la incorporación de Brandon Childress. El base estadounidense, de 28 años y 1,83 metros de altura, llega procedente del Bursaspor para hacerse con la dirección de juego del conjunto compostelano.

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En la última temporada, Childress fue uno de los jugadores más destacados del equipo turco. En la liga promedió 14,9 puntos, 6,8 asistencias y 2,6 rebotes por partido, mientras que en la Basketball Champions League registró 10,5 puntos, 5,5 asistencias y 2,7 rebotes en los seis encuentros que disputó.

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Antes de su etapa en Turquía, el estadounidense brilló en el CBet Jonava de Lituania, donde superó los 18 puntos de media por partido. A lo largo de su carrera también ha competido en Grecia, Estonia, Alemania, República Dominicana y la NBA G League, acumulando una amplia experiencia internacional.

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