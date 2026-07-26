Brandon Childress dirigirá el juego del Obradoiro

El Monbus Obradoiro ha reforzado su plantilla con la incorporación de Brandon Childress

El Monbus Obradoiro ha reforzado su plantilla con la incorporación de Brandon Childress. El base estadounidense, de 28 años y 1,83 metros de altura, llega procedente del Bursaspor para hacerse con la dirección de juego del conjunto compostelano.

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En la última temporada, Childress fue uno de los jugadores más destacados del equipo turco. En la liga promedió 14,9 puntos, 6,8 asistencias y 2,6 rebotes por partido, mientras que en la Basketball Champions League registró 10,5 puntos, 5,5 asistencias y 2,7 rebotes en los seis encuentros que disputó.

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Antes de su etapa en Turquía, el estadounidense brilló en el CBet Jonava de Lituania, donde superó los 18 puntos de media por partido. A lo largo de su carrera también ha competido en Grecia, Estonia, Alemania, República Dominicana y la NBA G League, acumulando una amplia experiencia internacional.