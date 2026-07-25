Negreira y Calo ya conocen su camino en la Copa Diputación de A Coruña

Pablo Prieto, presidente de la RFGF, Valentín González Formoso, presidente de la Diputación, y Antonio Leira, diputado de Deportes, antes del sorteo GERMÁN BARREIROS

La Real Federación Galega de Fútbol celebró el pasado viernes el sorteo de la próxima Copa Diputación de A Coruña, que enfrentará a los campeones de las Copas de Ferrol, A Coruña, Sar y A Costa, tanto en categoría masculina como femenina.

El cuadro masculino se disputará el próximo sábado 1 de agosto en el campo de Gallamonde (Miño), donde el Negreira buscará revalidar el título y conseguir una plaza en la Supercopa Galicia.

En categoría femenina habrá que esperar hasta septiembre. La competición se celebrará el primer fin de semana del mes en el campo de A Gándara, en Pontedeume, apenas una semana antes del inicio de las ligas de Tercera Federación y Primera Galicia.

A por otro título

El San Tirso, campeón de la Copa Coruña, será el primer obstáculo del Negreira. Ambos equipos ya se vieron las caras esta temporada en liga, con un triunfo para cada uno: los negreireses se impusieron por 4-1 en García Calvo, mientras que los coruñeses vencieron por 2-0 en la segunda vuelta. El encuentro se disputará a las 10.30 horas y, si el Negreira supera la eliminatoria, disputará la final a las 19.30 frente al vencedor del Muxía-O Val, ambos en Primera Galicia tras el decenso del equipo ferrolán.

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El conjunto, ahora dirigido por Fran Ravina, buscará revalidar el título para volver a disputar la Supercopa Galicia. La pasada temporada conquistó ese trofeo tras derrotar al Cultural Areas, un éxito que también le permitió clasificarse para la Copa del Rey y recibir en García Calvo a la Real Sociedad.

Ravina es un hombre de la casa. Además de defender la camiseta del Negreira durante la década de los 2000, en la que el club logró el ascenso a Segunda B en la 2004/05, también dirigió al equipo juvenil en las últimas temporadas.

Ahora toma el relevo de Adrián Vázquez tras tres campañas en las que el equipo consiguió el ascenso a Preferente (2023-24), consolidarse en la categoría, conquistar dos Copas Sar, una Copa Deputación de A Coruña —además de un subcampeonato—, una Supercopa Galicia, participar en la Copa del Rey y disputar el playoff de ascenso a Tercera Federación.

Cómo llega el equipo

El verano ha traído importantes cambios al García Calvo. Además del relevo en el banquillo, el Negreira también ha despedido a futbolistas importantes como Juan de Selia, Brais López y Gonzalo Suárez. A ellos se suman las salidas de Peke, Puyu, Fabián Grela, Mayán y Fidi.

Para reforzar la plantilla, el club ha apostado por combinar experiencia y juventud. Uno de los nombres propios es el de Martín Sánchez, un central con más de 200 partidos en Tercera RFEF que llega procedente del Céltiga tras pasar por equipos como Arenteiro, Estradense, Arosa o Boiro.

Esa veteranía se complementa con perfiles más jóvenes como Izan Márquez. A sus 24 años ya acumula cuatro temporadas en Tercera RFEF tras militar en Arzúa y Noia, y buscará seguir creciendo en el conjunto negreirés.

Desde Preferente llegan también Iván Calvo, centrocampista procedente del Órdenes, y Manuel Fuentes, que consiguió el ascenso a Tercera la pasada campaña con el Lalín. En ataque, el Negreira incorpora a Samu Dopazo, procedente del Dubra, un futbolista que destaca por su velocidad, movilidad y polivalencia.

El gol también llegará de la mano de Hugo Suárez, que aterriza desde el Arzúa tras pasar también por el Puebla, Boiro y Órdenes, y de Yago García. Ambos comparten un recorrido similar, formado en las canteras del Deportivo, Conxo y Compostela. El último en incorporarse fue Yago, procedente del Boiro, donde disputó 27 partidos y anotó cinco goles.

Primera participación para el Calo

En el cuadro femenino, el representante será el Calo, que disputará por primera vez la Copa Deputación tras conquistar también su primera Copa Sar. Lo hizo al imponerse al Touro, que, a diferencia de las teenses, disputaba su tercera final consecutiva y volvió a quedarse a las puertas del título ante un rival debutante en la final.

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El Calo se medirá al Xallas en la segunda semifinal de la mañana, programada para las 12.30 horas. Ambos equipos competirán la próxima temporada en Primera Galicia,

La otra semifinal enfrentará al Atlético San Pedro y al O Val B, dos equipos separados por tres categorías. Las coruñesas militarán la próxima campaña en Tercera Federación, mientras que el conjunto ferrolano competirá en Tercera Galicia. El vencedor de ese encuentro será el rival del Calo en una hipotética final.

Formato y premios

Al disputarse toda la competición en una sola jornada, los equipos podrán convocar hasta 25 futbolistas y realizar sustituciones volantes e ilimitadas para afrontar en las mejores condiciones físicas una posible final.

Además, el torneo repartirá los mismos premios económicos en categoría masculina y femenina. Los equipos eliminados en semifinales recibirán 1.500 euros, los subcampeones 4.000 euros y los campeones 5.000 euros.