Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Santiago acogerá en septiembre la 40ª Copa Galicia masculina de baloncesto

El Multiusos Fontes do Sar reunirá al Obradoiro, Breogán, Leyma Coruña y Club Ourense Baloncesto los días 5 y 6 de septiembre

Redacción Santiago
23/07/2026 10:27
Jacobo Díaz, que podría reaparecer, en el duelo contra el Obradoiro de Copa Galicia
El partido entre el Leyma y el Obradoiro en la pasada edición
Patricia G. Fraga
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Santiago de Compostela será la sede de la 40ª Copa Galicia sénior masculina de baloncesto, que se disputará los próximos 5 y 6 de septiembre en el Multiusos Fontes do Sar.

El torneo reunirá a los cuatro principales equipos gallegos del baloncesto masculino: el Monbus Obradoiro, anfitrión de la competición, el Río Breogán, el Leyma Básquet Coruña y el Club Ourense Baloncesto.

Captura de pantalla 2026-07-21 184933

El Monbus Obradoiro ficha al internacional nigeriano Caleb Agada

Más información

La Federación Galega de Baloncesto (FEGABA) confirmó la elección de Santiago como sede del campeonato, cuya organización contará con la colaboración del Concello de Santiago y del Obradoiro CAB. El anuncio fue realizado por el presidente de la junta gestora de la federación, Julio Bernárdez, junto a la concejala de Deportes, Pilar Lueiro, y el presidente del Obradoiro, Raúl López.

El Río Breogán defenderá el título conquistado el pasado año, cuando se impuso al Leyma Coruña en la final, ampliando además su condición de club más laureado de la competición con 16 Copas Galicia.

HNw9PijWcAAOxA3

El Monbus Obradoiro debutará en la Liga U 2026/27 como único representante gallego

Más información

La organización dará a conocer en los próximos días el calendario de partidos, los horarios, el sorteo de emparejamientos y la información sobre la venta de entradas para un torneo que servirá como una de las principales citas de la pretemporada del baloncesto gallego.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Screenshot

Rafa Vicente aportará su experiencia en el centro del campo del Compos
Laura Rodríguez
Captura de pantalla 2026-07-23 181539

El Monbus Obradoiro refuerza su juego interior con el fichaje de Alonso Faure
redacción santiago
Jacobo Díaz, que podría reaparecer, en el duelo contra el Obradoiro de Copa Galicia

Santiago acogerá en septiembre la 40ª Copa Galicia masculina de baloncesto
redacción santiago
Screenshot

Edu González, nuevo refuerzo para el ataque de la SD Compostela
Laura Rodríguez