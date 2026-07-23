Santiago acogerá en septiembre la 40ª Copa Galicia masculina de baloncesto

El partido entre el Leyma y el Obradoiro en la pasada edición Patricia G. Fraga

Santiago de Compostela será la sede de la 40ª Copa Galicia sénior masculina de baloncesto, que se disputará los próximos 5 y 6 de septiembre en el Multiusos Fontes do Sar.

El torneo reunirá a los cuatro principales equipos gallegos del baloncesto masculino: el Monbus Obradoiro, anfitrión de la competición, el Río Breogán, el Leyma Básquet Coruña y el Club Ourense Baloncesto.

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La Federación Galega de Baloncesto (FEGABA) confirmó la elección de Santiago como sede del campeonato, cuya organización contará con la colaboración del Concello de Santiago y del Obradoiro CAB. El anuncio fue realizado por el presidente de la junta gestora de la federación, Julio Bernárdez, junto a la concejala de Deportes, Pilar Lueiro, y el presidente del Obradoiro, Raúl López.

El Río Breogán defenderá el título conquistado el pasado año, cuando se impuso al Leyma Coruña en la final, ampliando además su condición de club más laureado de la competición con 16 Copas Galicia.

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La organización dará a conocer en los próximos días el calendario de partidos, los horarios, el sorteo de emparejamientos y la información sobre la venta de entradas para un torneo que servirá como una de las principales citas de la pretemporada del baloncesto gallego.